Esteri
video suggerito
video suggerito

Tragedia in mare, scoppia un incendio su una barca al largo della Libia: morti 50 rifugiati

Cinquanta rifugiati hanno perso la vita a causa di un incendio su una barca al largo della Libia. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni: “A bordo 75 rifugiati sudanesi”.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giorgia Venturini
10 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tragedia al largo della Libia. Cinquanta rifugiati hanno perso la vita a causa di un incendio su una barca. A dare la notizia è stata l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Sui social scrive: "Oim è profondamente addolorata per la tragica perdita di vite umane causata dall'incendio di un'imbarcazione con a bordo 75 rifugiati sudanesi al largo delle coste libiche il 14 settembre". Si precisa inoltre che nella tragedia purtroppo sono state 50 le persone che hanno perso la vita.

Stando alle prime informazioni, sull'imbarcazione c'erano 75 rifugiati sudanesi. A un certo punto al largo della Libia sarebbe scoppiato un incendio: non si sanno ancora le cause delle fiamme. Purtroppo però 50 persone hanno perso la vita. L'agenzia Onu ha riferito di aver fornito cure mediche a 24 sopravvissuti. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha aggiunto: "È necessario un intervento urgente per porre fine a simili tragedie in mare".

Non è che l'ennesima tragedia. Ad agosto un barchino carico di migranti si è ribaltato mentre si trovava a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. I morti sono stati 27, mentre fin da subito si è contato una quarantina di disperti. Tra le vittime c'è anche una neonata e almeno tre minori. Dalla dinamica di quanto accaduto, i migranti quanto erano partiti erano su due imbarcazioni: una però si sarebbe ribaltata subito costringendo tutti a spostarsi sulla seconda imbarcazione che non ha retto il peso. Si è così ribaltata gettando tutti in mare.

Esteri
10 CONDIVISIONI
Immagine
Live
ASSALTO
A GAZA CITY
Gaza, assalto finale dell’Idf e fuga dei civili: oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi
Israele-Hamas, l'Idf entra a Gaza: "Potente attacco alla City nella notte". L'Onu: "È genocidio"
La testimonianza dal campo di Nuseirat: "Sento il rumore delle bombe su Gaza City, la gente non sa dove andare”
Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di genocidio nella Striscia di Gaza
Pesanti attacchi israeliani su Gaza City: “Migliaia di persone intrappolate in città, è un inferno”
"Israele è entrato a Gaza City": 37 esplosioni in 20 minuti. Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani"
Assemblea Onu appoggia la nascita dello Stato di Palestina, Israele e Usa contro: cosa dice la risoluzione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views