Tragedia in mare, scoppia un incendio su una barca al largo della Libia: morti 50 rifugiati

Immagine di repertorio

Tragedia al largo della Libia. Cinquanta rifugiati hanno perso la vita a causa di un incendio su una barca. A dare la notizia è stata l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Sui social scrive: "Oim è profondamente addolorata per la tragica perdita di vite umane causata dall'incendio di un'imbarcazione con a bordo 75 rifugiati sudanesi al largo delle coste libiche il 14 settembre". Si precisa inoltre che nella tragedia purtroppo sono state 50 le persone che hanno perso la vita.

Stando alle prime informazioni, sull'imbarcazione c'erano 75 rifugiati sudanesi. A un certo punto al largo della Libia sarebbe scoppiato un incendio: non si sanno ancora le cause delle fiamme. Purtroppo però 50 persone hanno perso la vita. L'agenzia Onu ha riferito di aver fornito cure mediche a 24 sopravvissuti. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha aggiunto: "È necessario un intervento urgente per porre fine a simili tragedie in mare".

Non è che l'ennesima tragedia. Ad agosto un barchino carico di migranti si è ribaltato mentre si trovava a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. I morti sono stati 27, mentre fin da subito si è contato una quarantina di disperti. Tra le vittime c'è anche una neonata e almeno tre minori. Dalla dinamica di quanto accaduto, i migranti quanto erano partiti erano su due imbarcazioni: una però si sarebbe ribaltata subito costringendo tutti a spostarsi sulla seconda imbarcazione che non ha retto il peso. Si è così ribaltata gettando tutti in mare.