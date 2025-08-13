Lampedusa, barca di migranti si ribalta al largo: tra le vittime anche una neonata, si cercano i dispersi
AGGIORNAMENTO
Un'altra tragedia nel Mediterraneo centrale, dove le giornate sembrano scandite sempre dalla stessa tragica alternanza: partenze nella notte, avvistamenti al mattino, soccorsi difficili e, troppo spesso, vite spezzate. È una sequenza che non lascia tregua, e che oggi si ripete a circa 13 miglia a sud-ovest Lampedusa, dove un barchino carico di migranti si è ribaltato, causando 20 morti e per ora 27 dispersi: tra le vittime, circa venti, ci sarebbe anche una neonata. Le squadre di soccorso sono impegnate in mare aperto, tra onde insidiose e correnti che rendono complicato ogni recupero da parte delle squadre della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 80 i superstiti.
Appena ieri il veliero Astral dell'Ong Open Arms aveva intercettato un'imbarcazione di ferro partita da Sfax, in Tunisia, con 51 persone a bordo: ventuno erano minori, tre neonati di appena sei o sette mesi, e due giovanissime donne incinte. Molte delle persone salvate presentavano disidratazione, ipotermia e ustioni da carburante; un salvataggio che si aggiungeva già a quello compiuto poche ore prima dallo stesso equipaggio, con altre 40 vite strappate al mare. E solo due giorni fa la nave Life Support di Emergency aveva completato invece a Savona lo sbarco di 146 migranti salvati tra il 6 e il 7 agosto in tre operazioni diverse.
Un bilancio drammatico nel 2025
L’episodio si inserisce in un quadro estremamente grave: secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dall’inizio dell’anno fino al 9 agosto, nel Mediterraneo centrale sono morte infatti almeno 370 persone e altre 300 risultano disperse. Nello stesso periodo, oltre 14mila migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia: tra loro, più di 12mila uomini, circa 1.300 donne, oltre 450 minori e 145 persone di cui non sono disponibili dati anagrafici completi.
Una rotta ad alto rischio
La rotta del Mediterraneo centrale, che collega le coste nordafricane all’Italia, continua a essere una delle più pericolose al mondo per chi tenta la traversata. Il naufragio di Lampedusa conferma ancora una volta la fragilità delle imbarcazioni utilizzate e la disperazione di chi affronta il viaggio, spesso affidandosi a trafficanti senza scrupoli.