Esteri
video suggerito
video suggerito

Tragedia in Germania, uccide la moglie e i 2 figli e si toglie la vita: a dare l’allarme il proprietario di casa

La tragedia in Alta Franconia, in Germania: un cacciatore di 52 anni ha ucciso la moglie e i figli di 14 e di 6 anni. Poi si è tolto la vita. A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario dell’appartamento che ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattare i suoi inquilini.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha prima ucciso la moglie e i due figli e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta in Alta Franconia, in Germania. Stando alle prime informazioni, la polizia ha trovato i corpi venerdì sera in un appartamento a Strullendorf, nel distretto di Bamberga. L'uomo, un 52enne, era in possesso di diverse armi da fuoco e con i relativi permessi perché era un cacciatore: la terribile sera avrebbe usato una di queste armi. A dare l'allarme sarebbe stato il proprietario dell'appartamento che ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattare i suoi inquilini ed era preoccupato. Quando gli agenti sono entrati in casa, la porta era chiusa a chiave. Qui purtroppo non è stato possibile fare altro che accertare il decesso, che potrebbe essere avvenuto da tempo. Fondamentale, anche su questo punto, sarà l'autopsia sulle vittime.

La dinamica dell'accaduto è ancora tutta da chiarire nei dettagli, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'uomo avesse prima ucciso la moglie e i due figli per poi rivolgere l'arma contro di sé e premere il grilletto. Le vittime sono la moglie, il figlio di 14 anni e la figlia di 6 anni. Al momento è anche chiaro che non sono coinvolte altre persone. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Bamberga e un medico legale.

Christian Raithel, del quartier generale della polizia dell'Alta Franconia, ha dichiarato al BILD: "L'ora esatta è ancora in fase di definizione. L'autopsia avrà luogo martedì. Questo dovrebbe aiutare a restringere la tempistica".

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Fermato il poliziotto che ha sparato a un 28enne a Rogoredo: “Può uccidere ancora”
Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo: la ricostruzione dell'omicidio minuto per minuto
"Il poliziotto gli chiedeva 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno": gli amici del 28enne
I colleghi di Cinturrino: "Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero"
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo"
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l'avvocato: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: "Chiedeva il pizzo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views