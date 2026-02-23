Tragedia in Germania, uccide la moglie e i 2 figli e si toglie la vita: a dare l’allarme il proprietario di casa

La tragedia in Alta Franconia, in Germania: un cacciatore di 52 anni ha ucciso la moglie e i figli di 14 e di 6 anni. Poi si è tolto la vita. A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario dell’appartamento che ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattare i suoi inquilini.

Ha prima ucciso la moglie e i due figli e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta in Alta Franconia, in Germania. Stando alle prime informazioni, la polizia ha trovato i corpi venerdì sera in un appartamento a Strullendorf, nel distretto di Bamberga. L'uomo, un 52enne, era in possesso di diverse armi da fuoco e con i relativi permessi perché era un cacciatore: la terribile sera avrebbe usato una di queste armi. A dare l'allarme sarebbe stato il proprietario dell'appartamento che ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattare i suoi inquilini ed era preoccupato. Quando gli agenti sono entrati in casa, la porta era chiusa a chiave. Qui purtroppo non è stato possibile fare altro che accertare il decesso, che potrebbe essere avvenuto da tempo. Fondamentale, anche su questo punto, sarà l'autopsia sulle vittime.

La dinamica dell'accaduto è ancora tutta da chiarire nei dettagli, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'uomo avesse prima ucciso la moglie e i due figli per poi rivolgere l'arma contro di sé e premere il grilletto. Le vittime sono la moglie, il figlio di 14 anni e la figlia di 6 anni. Al momento è anche chiaro che non sono coinvolte altre persone. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Bamberga e un medico legale.

Christian Raithel, del quartier generale della polizia dell'Alta Franconia, ha dichiarato al BILD: "L'ora esatta è ancora in fase di definizione. L'autopsia avrà luogo martedì. Questo dovrebbe aiutare a restringere la tempistica".