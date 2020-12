Natale di sangue nelle Filippine, dove una famiglia è stata completamente distrutta: accade a Taguig, nella Regione della capitale Manila, dove un uomo di 29 anni, Aiko Siancunco, ha ucciso i due figli, Akira di 3 anni e Kion, di 1 anno, nella loro casa di Kamias Street, e poi ha provato a togliersi a sua volta la vita, non riuscendo a portare a termine il suo intento. Stando a quanto riportano i media locali, la tragedia si è verificata alle prime luci di oggi, 25 dicembre, in cui si celebra il Santo Natale, intorno alle 7.30 ora locale. Da quanto si apprende, Siancunco ha impiccato i due bambini e ha poi provato ad impiccarsi a sua volta, ma la corda si sarebbe spezzata: quando le forze dell'ordine locali sono arrivate sul posto, il 29enne si è arreso, facendosi ammanettare. Quando polizia e soccorritori sono arrivati sul posto, per i due bambini non c'era più niente da fare.

La moglie dell'omicida si è suicidata alla Vigilia di Natale

Una tragedia nella tragedia quella che ha colpito la famiglia di Siancunco: la moglie Katrina, una giovane di 23 anni, infatti, si sarebbe suicidata nel pomeriggio di ieri, 24 dicembre, alla Vigilia di Natale. Secondo quanto riferito dai giornali filippini, il 29enne soffrirebbe di depressione, collegata alla perdita del lavoro, che lo avrebbe portato ad avere conflitti con il padre e i fratelli, nonché con la moglie, che si occupava della famiglia. Le forze dell'ordine locali, come riporta il capo della polizia di Taguig, il colonnello Celso Rodriguez, stanno investigando anche su un possibile coinvolgimento di Siancunco nella morte della molgie. L'uomo, che è stato portato in carcere, deve rispondere al momento delle accuse di parricidio.