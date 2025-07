Thailandia, uomo appena divorziato muore dopo un mese a base di sola birra: a trovarlo il figlio 16enne

Un uomo di 44 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Rayong, Thailandia, dopo aver vissuto per un mese alimentandosi esclusivamente di birra. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio sedicenne, rientrato da scuola.

Thaweesak Namwongsa, divorziato e padre di un figlio, avrebbe rifiutato ogni tipo di cibo nell’ultimo mese di vita, scegliendo di bere solo birra. Nonostante i tentativi del figlio, che cucinava quotidianamente pasti caldi nella speranza di convincerlo a mangiare, l’uomo si è ostinatamente rifiutato di ingerire alimenti solidi.

Secondo quanto riferito dal giovane alla polizia, tornando a casa da scuola ha trovato il padre privo di sensi dopo un apparente attacco epilettico. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo degli operatori della Siam Rayong Foundation non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso è avvenuto prima dell’arrivo dei medici.

All’interno della camera da letto, i soccorritori hanno trovato oltre 100 bottiglie di birra vuote sparse sul pavimento, con dei piccoli corridoi lasciati liberi per permettere all’uomo di spostarsi dal letto. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva iniziato a bere in modo eccessivo dopo il divorzio, sprofondando in uno stato di isolamento e dipendenza.

La causa ufficiale della morte non è ancora stata stabilita: sarà un’autopsia, prevista nei prossimi giorni, a chiarire le circostanze del decesso. Tuttavia, le autorità sospettano che l’abuso di alcol abbia avuto un ruolo determinante nella tragica fine di Thaweesak Namwongsa.