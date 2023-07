Thailandia, il cadavere di un imprenditore scomparso da una settimana trovato in un congelatore Dopo una settimana di ricerche è stato trovato il corpo di Hans-Peter Mack, l’imprenditore tedesco scomparso da 7 giorni. Il cadavere fatto a pezzi è stato rinvenuto all’interno del congelatore in casa di un amico del 62enne.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe il corpo di Hans-Peter Mack quello ritrovato in un congelatore di una casa del sud della Thailandia. L’imprenditore tedesco si 62 anni risultava ormai scomparso da una settimana e dopo lunghe indagini, la polizia ne ha trovato la testa, gli arti e altre parti del corpo in alcune buste di plastica chiuse nel frigorifero.

Vicino all’elettrodomestico, invece, c’erano una sega elettrica e delle corde, usate probabilmente per fare a pezzi l’imprenditore

La polizia sarebbe già sulle tracce di alcuni sospettati per l’omicidio, ma le indagini non si prospettano facili. Le persone sospette sono residenti in Thailandia e originarie della Germania, proprio come l’imprenditore 62enne scomparso.

Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23.30 di lunedì 10 luglio: gli agenti stanno ora indagando sul possibile movente e sulle dinamiche del delitto.

Dai conti bancari del 62enne, inoltre, continuavano a sparire ingenti somme di denaro che in un primo momento avevano indetto le forze dell'ordine a credere che l'imprenditore potesse essere stato rapito o essersi allontanato volontariamente.

Hans–Peter Mack

A denunciare la scomparsa era stata la moglie 24enne dell'uomo, che aveva raccontato agli inquirenti di essersi allarmata perché Mack non era tornato a casa dopo un incontro di lavoro. Dopo una settimana di ricerche, la svolta è arrivata grazie ai conti bancari e alle riprese di alcune telecamere di sicurezza della zona che hanno filmato alcune persone intente a caricare il congelatore in questione su un camioncino per poi portarlo nell'abitazione in cui il cadavere è stato rinvenuto.

La casa della macabra scoperta era stata affittata da un amico tedesco della vittima, ma non è chiaro se la polizia lo consideri o meno un sospettato. Si indaga per risalire all'identità delle persone inquadrate dalle telecamere di sicurezza mentre caricavano il congelatore sul furgoncino a volto coperto. I principali indiziati restano un uomo tedesco di nome Olaf e la sua compagna. Entrambi erano soci di Mack.