Esteri
video suggerito
video suggerito

Terrore su volo Air China: batteria esplode in cabina, aereo costretto ad atterrare d’urgenza

La compagnia aerea ha confermato l’incidente con una nota ufficiale. “Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili del volo CA139”, ha comunicato Air China, precisando che l’equipaggio è intervenuto seguendo le procedure previste. Non si sono registrati feriti.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di autentico panico sono stati vissuti ieri dai passeggeri e dall’equipaggio di un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud. Il velivolo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio, riposta nel bagaglio a mano di un passeggero, ha improvvisamente preso fuoco all’interno della cabina. Le cause dell’incendio restano, al momento, sconosciute.

Le immagini diffuse sui social mostrano scene concitate: le fiamme divampano da una cappelliera mentre un fumo denso si diffonde rapidamente lungo il corridoio. Nei video si nota anche un passeggero che tenta di domare il rogo, senza successo.

Poco dopo l’accaduto, la compagnia aerea ha confermato l’incidente con una nota ufficiale. "Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili del volo CA139", ha comunicato Air China, precisando che l’equipaggio è intervenuto seguendo le procedure previste.

Leggi anche
Strappano a morsi il passaporto, panico a bordo e aereo dirottato: cos'è successo sul volo Londra - Alicante

"L'equipaggio ha reagito immediatamente secondo le norme e nessuno è rimasto ferito", ha aggiunto la compagnia, rassicurando sulle condizioni di passeggeri e personale. L’atterraggio d’emergenza a Shanghai si è svolto senza problemi, ma l’aereo non ha potuto proseguire il viaggio verso la Corea del Sud.

Secondo i dati di Flightradar24, i piloti hanno dovuto invertire completamente la rotta mentre sorvolavano il mare, dirigendosi verso l’aeroporto di Shanghai per completare la manovra d’emergenza. Un episodio che, per fortuna, si è concluso senza conseguenze, ma che riaccende i riflettori sui rischi legati al trasporto di batterie al litio a bordo degli aerei.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
in Ucraina
Putin chiede il Donetsk per la pace in Ucraina: vertice con Trump a Budapest entro 14 giorni
Vertice Putin-Trump a Budapest, gli esperti: "Così lo zar vuole umiliare l'Europa e prendere tempo in Ucraina"
Polonia (e Italia) rifiutano l’estradizione dei sospettati del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2
Trump telefona a Putin e annuncia: "Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra"
Crollano gli aiuti militari all’Ucraina, -43% a luglio e agosto: venerdì nuovo vertice Trump-Zelensky
Missili Tomahawk all’Ucraina, gli esperti: "Braccio di ferro fra USA e Russia, ma il rischio è un'escalation"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views