Terrore su volo Air China: batteria esplode in cabina, aereo costretto ad atterrare d’urgenza

Momenti di autentico panico sono stati vissuti ieri dai passeggeri e dall’equipaggio di un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud. Il velivolo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio, riposta nel bagaglio a mano di un passeggero, ha improvvisamente preso fuoco all’interno della cabina. Le cause dell’incendio restano, al momento, sconosciute.

Le immagini diffuse sui social mostrano scene concitate: le fiamme divampano da una cappelliera mentre un fumo denso si diffonde rapidamente lungo il corridoio. Nei video si nota anche un passeggero che tenta di domare il rogo, senza successo.

Poco dopo l’accaduto, la compagnia aerea ha confermato l’incidente con una nota ufficiale. "Una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente nel bagaglio a mano di un passeggero, riposto nel vano bagagli sopra i sedili del volo CA139", ha comunicato Air China, precisando che l’equipaggio è intervenuto seguendo le procedure previste.

"L'equipaggio ha reagito immediatamente secondo le norme e nessuno è rimasto ferito", ha aggiunto la compagnia, rassicurando sulle condizioni di passeggeri e personale. L’atterraggio d’emergenza a Shanghai si è svolto senza problemi, ma l’aereo non ha potuto proseguire il viaggio verso la Corea del Sud.

Secondo i dati di Flightradar24, i piloti hanno dovuto invertire completamente la rotta mentre sorvolavano il mare, dirigendosi verso l’aeroporto di Shanghai per completare la manovra d’emergenza. Un episodio che, per fortuna, si è concluso senza conseguenze, ma che riaccende i riflettori sui rischi legati al trasporto di batterie al litio a bordo degli aerei.