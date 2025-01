Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 6.9 fa scattare allarme tsunami: attese onde di un metro Scossa di terremoto di magnitudo 6.9 in Giappone oggi lunedì 13 gennaio. Il sisma è stato registrato alle ore 21:19 ora locale, le 13.19 in Italia, e ha fatto scattare un allarme tsunami nel sud del Paese asiatico. Attese onde fino a un metro di altezza nelle coste interessate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una potente scossa di terremoto ha colpito oggi il Giappone con una magnitudo di 6.9 della scala Richter che ha fatto scattare anche un'allerta tsunami in varie zone del Paese asiatico. Secondo l’agenzia meteorologica Giapponese, il sisma ha avuto epicentro in mare a pochi chilometri dalla costa orientale dell'isola di Kyushu, la terza isola più grande delle quattro isole principali del Giappone, nel sud del Paese.

Il terremo di oggi in Giappone è stato registrato dai sismografi alle ore 21:19 ora locale di lunedì 13 gennaio, le 13.19 in Italia. Un'allerta tsunami è stata emessa per le prefetture di Kochi e Miyazaki, sulle sole di Kyushu, Shikoku, Amami e per varie regioni dell'isola di Honshu. L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso l'avviso di onde di tsunami fino a un metro di altezza lungo le coste interessate.

Le aree interessate da allerta Tsunami in Giappone

Il sisma ha avuto epicentro a otto chilometri a est della città di Miyazaki e a 95 chilometri a est della città costiera di Kagoshima e finora non vengono segnalate vittime o danni materiali.

La scossa più potente è stata seguita da diverse repliche importanti tra cui le più forti pari a magnitudo 4.1 e 3.9 gradi Richter registrate rispettivamente alle 13.35 e alle 13 42. Per le autorità locali, il sisma si è originato a una profondità di circa 30 chilometri ma secondo il nostro Ingv, l’ipocentro dell’evento sismico è stato individuato a una profondità di circa 18 km con intensità pari a magnitudo 6.8.

Secondo l’agenzia meteorologica giapponese, il terremoto ha fatto registrare un'intensità massima di 5 sulla scala sismica giapponese. Le aree che hanno registrato i tremori più forti sono state le città di Miyazaki, Takaharu e Shintomi, tutte con un'intensità di livello 5. La città di Kurume, nella prefettura di Fukuoka, ha registrato invece tremori di livello 4.