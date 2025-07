Terremoto in Alaska di magnitudo 7.3 con epicentro in mare: emessa allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito l'Alaska, in USA, con epicentro in mare, facendo scattare un'allerta Tsunami oggi, mercoledì 16 luglio. L'epicentro del fenomeno sismico localizzato nell'oceano Pacifico a circa 80 km a sud di Sand Point, nell'isola di Popof. Secondo i dati dell'Usgs, l'istituto Usa per i terremoti. L'evento sismico è stato registrato dai sismografi alle 22:37 ora italiana, le 12:37 ora locale, e l'ipocentro della scossa è stato localizzato a una profondità di circa 35 km.

Lo Tsunami Warning System ha diramato immediatamente una allerta Tsunami per le zone dell'Alaska meridionale per la penisola dell'Alaska e per le coste del Pacifico "da Kennedy Entrance, Alaska (40 miglia a sud di Homer) ad Unimak Pass, (80 miglia a nord est di Unalaska)" che comprendono anche Anchorage, la città più popolosa dello Stato. "Per le altre coste del Pacifico statunitensi e canadesi nel Nord America, il livello di pericolo tsunami è in fase di valutazione. Ulteriori informazioni saranno fornite in messaggi supplementari" spiegano dallo Tsunami Warning System. Secondo il National Weather Service, i residenti nelle zone di allerta sono invitati a evacuare la costa o trasferirsi al piano superiore di un edificio a più piani.

"Esiste una minaccia di tsunami per le parti del pacifico più vicine al terremoto. Tuttavia, in base a tutti i dati disponibili, non c'è nessuna minaccia di tsunami per le hawaii" aggiungono dal centro di controllo statunitense. La scossa era stata preceduta da un altro terremoto di minore intensità con magnitudo 5.4 con epicentro nella stessa zona dell'Alaska. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e invitano i residenti a rimanere vigili.

Secondo il nostro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv, il terremoto di oggi in Alaska, ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 54.6715, -160.4120 e ipocentro ad una profondità di 12 km. La scossa ha colpita la zona del cosiddetto Arco delle Aleutine che si estende per circa 3.000 km dal Golfo dell'Alaska fino alla penisola di Kamchatka a ovest. Si tratta della regione in cui la placca del Pacifico si immerge al di sotto della placca nordamericana. Questa subduzione è responsabile della formazione delle Isole Aleutine e della profonda Fossa delle Aleutine al largo della costa.