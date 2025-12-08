Esteri
Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone: è allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km al largo del Giappone: lo comunica l’agenzia sismica statunitense Usgs.
A cura di Giorgia Venturini
Paura in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone: lo comunica l'agenzia sismica statunitense Usgs. Negli stessi motivi il sistema Usa di monitoraggio ha diramato un allerta tsunami.

Articolo in aggiornamento 

