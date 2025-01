video suggerito

Terremoto di magnitudo 6.4 a Taiwan: persone evacuate, black out, danni e feriti Il bilancio finale dei vigili del fuoco di Taiwan parla di 27 persone che sono state ricoverate in ospedale. Alcune persone sono rimaste intrappolate in edifici danneggiati. Il terremoto ha causato anche un incendio, evacuate diverse fabbriche. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un potente terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la parte meridionale di Taiwan nelle prime ore di oggi, martedì 21 gennaio, causando danni e feriti sull’Isola. La scossa è stata registra dai sismografi poco dopo la mezzanotte ora locale, le 17:17 in Italia. L’epicentro localizzato a circa 12 chilometri a nord della città di Yujing con ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri secondo i rilievi della locale autorità meteorologica.

Secondo il nostri Ingv, il sisma ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 23.0560, 120.7240 con ipocentro a una profondità di 9 km. Il terremoto ha colpito un'area montuosa e rurale nel sud di Taiwan, vicino alla città di Chiayi e questo ha evitato conseguenze gravi ma si registrano comunque danni e persone ferite. Il terremoto infatti ha fatto tremare case ed edifici persino nella capitale Taipei.

I vigili del fuoco locali hanno dichiarato che alcune persone sono rimaste intrappolate negli edifici danneggiati nella città di Tainan ma che sono già state salvate dopo l’intervento di squadre di soccorso e nessuna è rimasta ferita gravemente. Anche il dipartimento dei vigili del fuoco di Chiayi ha affermato che finora non sono stati segnalati feriti gravi in ​​città, mentre un funzionario di Dapu ha detto alla Reuters che sono state segnalate interruzioni di corrente in alcuni villaggi e che alcuni edifici sono stati danneggiati.

Il bilancio finale dei vigili del fuoco di Taiwan parla di 27 persone che sono state ricoverate in ospedale per ferite non gravi. Tra loro c'erano sei persone, tra cui un neonato di un mese, che sono state salvate da una casa crollata nel distretto di Nanxi a Tainan. Numerosi anche i danni con il ponte su un'autostrada locale che è stato segnalato come danneggiato. Non si segnalano vittime.

Altre persone sono state salvate senza ferite dopo essere rimaste intrappolate negli ascensori. Il terremoto ha causato anche un incendio in una tipografia di Chiayi. A causa del sisma, inoltre, il produttore di chip TSMC ha dichiarato di aver evacuato il personale nei suoi stabilimenti nel centro e nel sud di Taiwan e che tutti sono al sicuro. Altre evacuazioni sono scattate anche in altre fabbriche del parco scientifico di Tainan.