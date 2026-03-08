Esteri
Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia: danni e black out, scossa avvertita in tutta la Puglia

La scossa di terremoto nelle prime ore di oggi domenica 8 marzo con epicentro a circa 20 chilometri dalla città di Giannina. Si registrano alcuni crolli e frane in Grecia ma il sisma è stato distintamente avvertito anche inItalia, in particolare in Puglia.
A cura di Antonio Palma
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito oggi la Grecia ma è stata distintamente avvertita anche in Italia, in particolare in Puglia deve diverse sono state le segnalazioni di persone svegliate di soprassalto prima dell’alba di domenica 8 marzo per il movimento tellurico. Secondo i rilievi del nostro Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l’evento sismico è stato registrato dai sismografi alle 04:32, ora italiana con epicentro nella Grecia settentrionale e ipocentro a una profondità di meno di 10 chilometri.

Secondo l'Istituto di Geodinamica di Atene, equivalente del nostro Ingv, il sisma ha colpito alle 5:32 del mattino ora locale con epicentro a est di Leptokarya, a circa 20 chilometri dalla città di Giannina. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti anche se si registrano alcuni crolli e frane, secondo le autorità locali. Segnalazioni in tutto l'Epiro, in Tessaglia e nelle isole Ionie.

"La gente è uscita spaventata, come accade con i terremoti di magnitudo superiore a 5 sulla scala Richter, c'è stata anche un'interruzione di corrente", ha spiegato il sindaco di Giannina. Il governatore regionale dell'Epiro ha riferito che si è verificata anche una frana sulla strada tra Ioannina e Igoumenitsa. Danni anche a vecchie case e chiese antiche.

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

Il terremoto in Grecia di oggi è stato avvertito anche da numerosi italiani in particolare in Puglia dove molti riferiscono di essersi svegliati di soprassalto. Segnalazioni arrivano dal Salento e da Brindisi ma anche dalla provincia di Bari e Foggia. "Nonostante la grande distanza dalle coste italiane (circa 180 km), il terremoto è stato avvertito in alcune aree del sud Italia, in particolar modo in Puglia" confermano dall'Ingv.

La scossa principale è stata poi seguita a breve distanza da una replica di minore intensità ma comunque forte. Il secondo terremoto con stesso epicentro ha avuto magnitudo 4.7 della scala Richter ed è stato registrato alle 5.36 ora locale a una profondità di 13 chilometri. Altre repliche hanno continuato a colpire la stessa zona fino alla mattinata di domenica tra cui la più forte per ora è stata di magnitudo 3.4.

Esteri
Esteri
