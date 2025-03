Tenta di salire sull’aereo col fucile carico travestito da manutentore: 17enne bloccato dai passeggeri

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Paura su un volo di linea in partenza dall’aeroporto di Avalon, in Australia, quando un ragazzo di 17 anni si è presentato all’ingresso dell’aereo armato di fucile e travestito da manutentore. Il giovane, che aveva evitato i controlli travestendosi da addetto alla manutenzione, è stato fermato dagli stessi passeggeri e dall’equipaggio che lo hanno bloccato e chiamato la polizia che poi lo ha preso in consegna.

L’assurda scena è avvenuta oggi 6 marzo ed è stata immortalata anche in alcuni video e foto scattate da altri passeggeri del volo interno Jetstar che era in partenza da uno dei quattro aeroporti che servono Melbourne con destinazione Sydney. La polizia di Victoria ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti sul posto, all'aeroporto di Avalon, intorno alle 14:50 di giovedì ora locale, dopo che un uomo ha tentato di salire a bordo di un volo commerciale armato di fucile.

"Abbiamo sventato un rischio molto serio per i passeggeri di quell'aereo", ha dichiarato il sovrintendente della polizia locale Michael Reid, rivelando: "Non c'è dubbio che questo sarebbe stato un incidente davvero terrificante per i passeggeri dell'aereo e la polizia di Victoria si complimenta per il coraggio dei passeggeri che sono riusciti a bloccare l'uomo”. Qui inquirenti hanno confermato che il giovane aveva con sé un fucile da caccia carico e un coltello.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'uomo è salito a bordo del volo vestito da manutentore sostenendo di dover effettuare lavori ma è stato subito fermato da passeggeri ed equipaggio che hanno notato l’arma sotto il vestito.

Un passeggero del volo ha raccontato ad ABC Radio Melbourne che l'uomo è stato bloccato da un altro passeggero seduto in prima fila che si è accorto del fucile. "Eravamo già tutti saliti a bordo, io ero l'ultimo, mi sono seduto e ho sentito un trambusto e ho visto il pilota e quest'altro tizio che stavano aggredendo un ragazzino con un giubbotto ad alta visibilità", ha detto il passeggero. "In una frazione di secondo, il passeggero gli è saltato addosso, lo ha placcato con una presa al collo, disarmandolo” ha ricostruito il testimone

Secondo la polizia, il ragazzo di 17 anni è entrato nell'aeroporto di Avalon attraverso un buco nella recinzione di sicurezza. Gli inquirenti hanno spiegato che il giovane probabilmente sarà accusato di reati federali e statali e che stanno collaborando con il Comando antiterrorismo nelle indagini.