Tengono i 7 figli in casa tra topi e vermi e col frigo chiuso a chiave: “Volevano sempre mangiare” La terribile scoperta è avvenuta per caso in Pennsylvania quando una 12enne, sorpresa in una struttura abbandonata, ha detto che stava cercando una coperta per tenere al caldo i suoi topi e la sua sorellina.

A cura di Antonio Palma

Due genitori statunitensi sono stati arrestati con la pesante accusa di maltrattamenti di minori dopo che i loro sette figli sono stati trovati nella casa di famiglia in terribili condizioni igienico sanitarie tra sporcizia, topi e vermi. La terribile scoperta è avvenuta per caso a West Rockhill Township nella contea di Bucks, in Pennsylvania. Una delle ragazzine infatti è stata sorpresa in una struttura abbandonata e, agli agenti intervenuti sul posto, la 12enne ha detto che stava cercando una coperta per tenere al caldo i suoi topi e la sua sorellina.

Parole che hanno fatto scattare il campanello di allarme e che si sono rivelate indizio di una tragica realtà quando la polizia ha riaccompagnata a casa la minore. Nell'abitazione infatti vivevano altri sei fratelli, di età compresa tra i 4 e i 16 anni, tutti sporchi, malnutriti e con una serie di problemi di salute. Secondo quanto accertato poi dalla polizia locale, nessuno di loro aveva mai frequentato la scuola.

Secondo gli inquirenti, l'edificio era talmente squallido e in condizioni così pessime da non poter essere un'abitazione. In casa inoltre erano tenuti anche diversi animali, tra cui serpenti, e sul pavimento vi erano le loro feci. Le condizioni di vita sono state ritenute "non igieniche e sostanzialmente non sicure", ha detto la polizia, spiegando che bambini sono stati portati via e dati in custodia ai servizi sociali.

Leggi anche Chiama la polizia per difendere la madre dall'ex, gli agenti arrivano e sparano al ragazzino 11enne

Quando i bambini sono stati portati in ospedale per i controlli, i medici hanno scoperto che la maggior parte era malnutrita, con alcuni affetti anche da una ridotta funzionalità renale. Una bambina aveva dei vermi nei capelli, altri fratelli avevano bisogno di cure dentistiche e di occhiali. Nessuno dei bambini sapeva leggere e molti non conoscevano nemmeno la data del proprio compleanno.

I due genitori Shane e Crystal Robertson, di 47 e 37 anni sono stati arrestati ma rilasciati su cauzione in attesa di processo. Agli inquirenti che gli hanno chiesto del perché tenevano il frigo chiuso a chiave con un lucchetto hanno risposto che i bambini volevano sempre mangiare perché erano "tritarifiuti con le gambe".