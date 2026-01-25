Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellati

Il presiedente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di emergenza per dieci Stati USA attraversati dalla tempesta di neve e gelo attesa per le prossime ore: migliaia di voli sono già stati cancellati, in 300mila sono senza elettricità e i supermercati sono stati presi d’assalto. Tra le aree più colpite quella di New York.

Gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la più violenta tempesta di gelo e neve degli ultimi cinque anni. Una situazione che si prospetta di difficile gestione al punto che il presiedente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di emergenza per dieci Stati attraversati dal ciclone, e cioè Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, e del West Virginia. L'ondata di freddo, con temperature che arrivano anche a -46 gradi, interessa circa 140 milioni di persone, e ha sin qui imposto la cancellazione di migliaia di voli. Le principali compagnie aeree statunitensi hanno avvertito i passeggeri di informarsi su modifiche e cancellazioni dei viaggi.

L'agenzia meteorologica (National weather service, Nws) ha avvertito del potenziale rischio "per la vita" della tempesta, legato a fenomeni di ipotermia e congelamento, e segnalato "forti nevicate diffuse" dalle Montagne Rocciose meridionali al New England. "Stiamo lavorando a stretto contatto con la Fema (Federal Emergency Management Agency), i governatori e le squadre di gestione delle emergenze statali per garantire la sicurezza di tutti. State al sicuro e al caldo!", ha scritto Trump in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Truth.

Al momento, sono più di 47mila famiglie sono senza elettricità in Texas, il secondo stato più popoloso del paese. Altre 52mila sono al buio in Louisiana. In tutto il Paese sono in 300mila ad essere senza energia elettrica, secondo i dati di PowerOutage.us.

Tra le aree più colpite anche quella di New York, dove tra domani e mercoledì si attendono temperature che potrebbero scendere a -15 gradi. Il sindaco Zohran Mamdani ha promesso di mantenere attive le operazioni di distribuzione del sale sulle strade per tutta la durata dell'evento meteorologico, ha affermato nel comunicato, aggiungendo: "Prevediamo almeno 20-23 cm di neve, e probabilmente di più. Ma non sarà solo neve. Questa tempesta porterà con sé anche un freddo intenso, un periodo prolungato di temperature rigide che durerà per tutta la prossima settimana."

Secondo gli esperti, potrebbe essere la più grande tempesta invernale degli ultimi cinque anni, ma c'è anche chi sostiene che un fronte così ampio non abbia precedenti.