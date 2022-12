Taiwan dice che decine di aerei cinesi hanno violato il suo spazio aereo: “Prova di forza da Pechino” Almeno 71 aerei cinesi, tra caccia e droni, hanno violato lo spazio aereo di Taiwan. Si tratta della più grande incursione finora registrata, ha denunciato il ministero della Difesa di Taipei.

A cura di Annalisa Girardi

Decine di aerei cinesi, almeno 71, hanno violato lo spazio aereo di Taiwan. Si tratta della più grande incursione finora registrata, ha denunciato il ministero della Difesa di Taipei. Almeno 43, tra caccia e droni, sono oltrepassati nello Stretto superando la linea della zona cuscinetto ufficiosa, cioè la linea di confine che le due parti hanno tacitamente rispettato per anni. Non solo: la Cina ha inviato anche sette navi verso Taiwan, in quella che Taipei definisce una vera e propria prova di forza.

Da parte sua, il governo cinese ha confermato le "esercitazioni" attorno a Taiwan, ma le ha definite una mera risposta alle "provocazioni" di Taipei. "È una risposta ferma all'attuale escalation di Usa e Taiwan ed alle loro provocazioni", ha commentato un portavoce dell'esercito di Pechino. Tsai Ing-wen, la presidente di Taiwan, ha sottolineato la necessità di difendersi dalla "continua espansione dell'autoritarismo". E ancora: "Più preparativi facciamo, meno possibilità ci saranno di tentativi di aggressione. Più saremo uniti, più forte e sicura sarà Taiwan".

Le forze cinesi negli ultimi mesi hanno più volte sconfinato nello Stretto nel corso di esercitazioni militari. Che si sono intensificate dopo che il Congresso statunitense, appena venerdì scorso, ha approvato il National Defense Authorization Act, in cui sono compresi aiuti militari a Taiwan. Le tensioni sono in risalita da un po' ormai, specialmente da quando lo scorso agosto la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, si era recata in visita sull'isola. Si trattava della prima figura politica di alto livello a mettere piede a Taiwan in venticinque anni.

La Cina considera Taiwan, che si trova a circa 180 chilometri dalle sue coste e ospita una popolazione di 24 milioni di persone, una sua provincia. Anche se di fatto nell'isola vige un autogoverno, per Pechino prima o poi il territorio verrà riunificato. Le autorità di Taipei godono del sostegno degli Stati Uniti, che forniscono diversi aiuti militari affinché l'isola possa difendersi contro l'espansionismo di Pechino.