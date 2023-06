Svezia, deraglia trenino delle montagne russe: un morto e nove feriti, alcuni sono gravi È di un morto e almeno nove feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto sulle montagne russe in un parco divertimenti di Stoccolma, in Svezia.

A cura di Davide Falcioni

È di un morto e diversi feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto sulle montagne russe in un parco divertimenti di Stoccolma, in Svezia. Stando a quanto reso noto dai media locali un trenino sarebbe parzialmente deragliato nell'attrazione Jetline del parco a tema Gröna Lund: le cause della tragedia non sono ancora state accertate e la polizia ha aperto un'inchiesta. Il parco divertimenti sul suo sito afferma che le montagne russe Jetline raggiungono una velocità di circa 90 chilometri orari e un'altezza massima di trenta metri, attirando ogni anno un milione di visitatori.

Secondo il quotidiano online Aftonbladet il bilancio è di una persona morta e altre nove ferite, alcune delle quali in modo grave; tra loro ci sarebbero anche tre bambini che sono stati trasportati con la massima urgenza all'ospedale pediatrico di Astrid Lindgren. Annika Troselius, responsabile della comunicazione presso Gröna Lund, ha dichiarato: "Il parco è stato chiuso e non riaprirà fino a quando non faremo piena luce su quanto è successo. Al momento sembra che il trenino delle montagne russe sia parzialmente uscito dai binari e che diverse persone siano precipitate dalla carrozza". Tale versione è stata confermata da diversi testimoni, che hanno raccontato di aver visto le ruote del piccolo convoglio staccarsi dai binari.

La funzionaria si è detta molto turbata per quanto successo: "La sicurezza delle nostre attrazioni è la nostra priorità assoluta, quindi siamo incredibilmente scioccanti per quello che è successo e intendiamo andare fino in fondo". Il parco divertimenti Gröna Lund è stato immediatamente chiuso e tutte le persone al suo interno sono state allontanate. Non si hanno ulteriori informazioni sulle esatte condizioni dei feriti.