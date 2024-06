Sull’aereo per 3 ore in attesa di partire, senza aria condizionata e con 34 gradi: il video Un guasto tecnico ha impedito il decollo e i passeggeri del volo Qatar Airways, partito all’aeroporto di Atene e diretto a Doha, sono stati costretti a spogliarsi per resistere alle temperature altissime (fuori c’erano 34°) all’interno della cabina. Alcuni di loro sono anche svenuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

C'è chi ha preferito denudarsi o quasi, e chi è svenuto sopraffatto dal caldo. Non stati bei momenti per i passeggeri del volo della Qatar Airways, partito all'aeroporto di Atene e diretto a Doha, bloccati senza aria condizionata per ben tre ore sulla pista dello scalo greco prima del decollo mentre fuori le temperature erano di 34 gradi, dopo che, secondo quanto riferito, il sistema di climatizzazione ha riscontrato un "guasto tecnico".

I filmati circolati sui social media mostrano i viaggiatori, sudati e sofferenti, che si tolgono i vestiti, mentre altri passeggeri provano a dare sollievo ad un'altra persona che sembra essere svenuta sulla propria poltrona. Alla fine sono stati autorizzati a sbarcare dall'aereo per tornare al terminal del Athens International Airport e attendere ulteriori istruzioni.

"Siamo rimasti bloccati sull'aereo per 3 ore e mezza con le porte chiuse e senza aria condizionata" ha scritto Garth Collins sui social media. "Ci stavamo letteralmente disidratando e alcuni svenivano sull'aereo… (alcuni) avevano voli di coincidenza da Doha che non verranno effettuati". E ha aggiunto: "Alla fine ai passeggeri è stata data una tazza d'acqua e una piccola bibita analcolica, del tutto insufficienti per reidratare un individuo dopo la sauna forzata sull'aereo".

Tra i passeggeri c'erano decine di atleti che partecipano ai Campionati mondiali di Muaythai (la boxe thailandese). Garth ha condiviso un video in cui si vede il combattente Damian Collins che mostra il sudore che gocciola dal proprio corpo: "Damian è un atleta davvero in forma, immagina lo stress e il pericolo per qualsiasi altro individuo normale…".

Un altro atleta, Thannachai Sidsongpeenong, ha detto: "Ero sotto shock. Ora sento di essere stato fortunato a superare la situazione…".

"Qatar Airways si scusa sinceramente per il ritardo con i passeggeri che viaggiavano sul volo QR204 da Atene (ATH) a Doha (DOH) lunedì 10 giugno 2024, dovuto a un problema tecnico", è la nota della compagnia. "Consideriamo la sicurezza e il comfort dei nostri passeggeri e dell'equipaggio come la nostra massima priorità in ogni momento e ci scusiamo con tutti i passeggeri colpiti da questa situazione. I passeggeri sono stati informati dei loro diritti al risarcimento in linea con le normative applicabili".