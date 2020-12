Oltre un milione di casi e quasi 27mila morti. Sono i numeri della pandemia in Sudafrica, paese in cui nelle ultime settimane i contagi di coronavirus hanno subito una repentina impennata dopo la scoperta della variante 501.V2, ritenuta dagli scienziati estremamente "efficace nella diffusione". A dimostrare la pericolosità di tale variante sono i numeri: la media mobile su sette giorni dei nuovi casi giornalieri in Sudafrica è quasi raddoppiata nelle ultime due settimane, passando da 10,24 nuovi casi per 100mila persone il 12 dicembre a 19,86 nuovi casi per 100mila persone il 26 dicembre. Anche il numero di morti è quasi raddoppiato passando da 0,25 decessi per 100mila abitanti il 12 dicembre a 0,48 decessi per 100mila abitanti il 26 dicembre.

Secondo Julian Tang, professore e virologo dell'Università di Leicester, "ci sono alcuni dati che fanno pensare che la variante sudafricana sia particolarmente contagiosa, e che stia causando in Sudafrica una seconda ondata più estesa della prima". Secondo l'esperto, "la diffusione di questa variante sembra essere focalizzata nelle regioni meridionale e sudorientale del Sudafrica, ed è legata a più alte cariche virali nei tamponi diagnostici – una caratteristica che potrebbe renderla più trasmissibile attraverso gli aerosol prodotti respirando e parlando. Sono in corso nel Paese studi per capire se causi una malattia più grave, se prenda di mira nello specifico i giovani – o se questo non sia piuttosto un effetto legato al comportamento di questa fascia di popolazione – e se i vaccini anti-covid in via di sviluppo saranno efficaci contro di essa".

Intervistato da Associated Press l'infettivologo Richard Lessells ha confermato la pericolosità della variante sudafricana: "Non siamo impotenti, possiamo invece ostacolarne la diffusione cambiando i nostri comportamenti e dando al virus meno opportunità per diffondersi. Un milione di casi in Sudafrica è un numero impressionante, ma la verità è che sono certamente molti di più". Insomma, la variante sudafricana rischia di mettere in ginocchio il paese, soprattutto per quanto concerne l'assistenza sanitaria. Mediclinic International, tra le più importanti reti ospedaliere private, ha reso noto domenica che un forte aumento dei contagi ha messo a dura prova le strutture disponibili: medici e infermieri sono allo stremo mentre attrezzature e letti per fornire cure intensive a pazienti gravemente malati sono carenti.