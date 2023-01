Stuprata e abbandonata in strada, Madison viene investita e uccisa a 19 anni: arrestati 4 giovani La terrificante storia di una studentessa statunitense di 19 anni, Madison Brooks, investita da un veicolo in transito nei pressi di Baton Rouge dove era stata abbandonata da un gruppo di ragazzi dopo una violenza sessuale in auto.

A cura di Antonio Palma

Stuprata dal branco e abbandonata in stato di shock in strada dove è stata poi investita e uccisa da un’auto di passaggio, è la terrificante storia di una studentessa statunitense di 19 anni, Madison Brooks, morta il 15 gennaio scorso, investita da un veicolo in transito lungo la strada nei pressi di Baton Rouge, vicino al campus della Louisiana State University dove studiava.

Questa settimana per la sua morte sono stati arrestati 4 giovani con la pesantissima accusa di stupro. Si tratta di un 17enne e un 18enne, accusati di aver violentato la giovane approfittando del suo stato di semi incoscienza dovuto all’alcol, e di un altro 18enne e un 28enne che erano nella stessa auto dove si è consumata la violenza ma non avrebbero partecipato direttamente allo stupro.

Gli avvocati dei ragazzi sostengono che i loro clienti non hanno violentato Brooks ma hanno avuto rapporti sessuali consensuali, basando le affermazioni anche sui video delle telecamere di sorveglianza. Come ricostruito dagli inquirenti, i ragazzi avevano avvicinato la vittima in un bar e l’avevano convinta a seguirli in auto dove lei sarebbe salita volontariamente.

Secondo la legge della Louisiana, però, si configura il reato di stupro anche quando la vittima è "incapace di comprendere la natura dell'atto a causa di una condizione mentale anormale prodotta da un agente inebriante o da qualsiasi altra causa e l'autore del reato sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'incapacità della vittima”.

Come ha raccontato uno dei ragazzi accusato di aver assistito alla violenza, la 19enne non si reggeva in piedi, era incapace di "mantenere l'equilibrio" e "di parlare chiaramente senza confondere le parole" perché aveva bevuto molto. Dopo il rapporto sessuale, il gruppo l’ha lasciata in strada dove infine Madison è sta investita e uccisa intorno alle 3 del mattino.

L'autopsia, oltre a rilevare un alto tasso alcolemico, ha stabilito che la ragazza mostrava "lesioni coerenti con precedenti aggressioni sessuali". La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.