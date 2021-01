Tragedia in Ohio, dove una studentessa di 23 anni, Victoria Strauss, originaria della Florida, è morta in un incidente che ha dell'incredibile. Come riporta la stampa locale, la giovane è rimasta schiacciata tra la sua auto e la macchinetta per il pagamento del parcheggio mentre tentava di recuperare la carta di credito che le era nel frattempo scivolata a terra. È successo martedì sera a Columbus intorno alle 23.30. Studentessa alla Ohio State University, Victoria era a bordo della sua macchina quando ha tirato fuori la carta per pagare il parcheggio orario del garage, ma le è scivolata dalle mani, così invece di scendere dal veicolo per riprenderla, ha deciso di aprire lo sportello e di chinarsi. In quel momento, ha accidentalmente spinto il piede sull'acceleratore della vettura, che si è spostata in avanti, intrappolando la testa tra la portiera ed il casello di uscita del garage.

Sono seguiti attimi concitati, che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona, le cui immagini sono state anche visionate dalla polizia. Sono stati proprio gli inquirenti a confermare questa versione dei fatti con una nota: "La vittima ha tentato di recuperare la sua carta di redito aprendo la porta e sporgendosi per raccoglierla – si legge nel documento – ma inavvertitamente ha accelerato e si è scontrata con la macchinetta del parcheggio". Gli agenti sono arrivati nel garage, situato al 45 di Vine Street, intorno alle 5:40 del mattino, quindi qualche ora dopo che si era verificato l'incidente, e i paramedici hanno dichiarato la giovane deceduta sul posto. L'Unità investigativa sugli incidenti del dipartimento di Polizia di Columbus sta conducendo un'indagine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.