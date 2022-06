Studente italiano travolto e ucciso da un’auto pirata a Parigi: era in Francia per progetto Erasmus Uno studente italiano di 23 anni, Luigi Villamagna, è morto dopo essere stato investito da un’auto a Parigi. Il giovane originario di Vasto era nella capitale francese per il progetto Erasmus.

A cura di Chiara Ammendola

Luigi Villamagna

È stato investito da un'auto lo studente italiano morto a Parigi ieri pomeriggio. Luigi Villamagna, 23 anni e originario di Vasto, in Abruzzo, era nella capitale francese nell'ambito del progetto Erasmus. È stato proprio il sindaco della cittadina in provincia di Chieti a diffondere la notizia: “Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna – le parole affidate ai social dal primo cittadino Francesco Menna – il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze”.

Stando alle prime informazioni riportate dalla stampa francese, sembra che lo studente 23enne sia stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il conducente alla guida della vettura non si è fermato a prestare soccorso ma avrebbe proseguito a folle velocità facendo perdere le sue tracce. Luigi, ancora agonizzante, è stato soccorso poco dopo e portato in ospedale dove è morto in seguito alle ferite riportate. Sono stati i carabinieri di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi, a comunicare ai famigliari del giovane studente la triste notizia.

Luigi, studente dell'Università de L'Aquila era in Francia per il progetto Erasmus: avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 9 luglio. Uniti nel dolore mamma Rita, il papà Nicola e la sorella Giulia che in queste ore stanno ricevendo molte dimostrazioni d'affetto da parte di famigliari e amici del giovane. "La notizia della tragica morte del giovane studente universitario di Vasto, a cui un incidente ha stroncato il sogno di una vita, ha sconvolto non solo la comunità locale ma l'Abruzzo intero. Alla famiglia di Luigi Villamagna giunga il cordoglio mio personale e della giunta che presiedo", il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sulla vicenda stanno invece indagando le forze dell'ordine francesi che si sono messe alla ricerca dell'automobilista alla guida della vettura poi fuggita lasciando Luigi in fin di vita sull'asfalto.