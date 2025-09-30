Strappano a morsi il passaporto, panico a bordo e aereo dirottato: cos’è successo sul volo Londra – Alicante

Due passeggeri iniziano ad addentare il loro passaporto per distruggerlo sul volo Londra Luton – Alicante dello scorso 26 settembre. Considerato il panico a bordo, l’equipaggio ha deciso di dirottare l’aereo a Tolosa. Non sono ancora note le ragioni di quel folle gesto.

Un episodio bizzarro si è verificato su un volo Ryanair, partito lo scorso 26 settembre da Londra Luton e diretto ad Alicante: pochi minuti dopo il decollo, due passeggeri avrebbero iniziato ad addentare il loro passaporto per distruggerlo. Si è subito scatenato panico a bordo e, per questo motivo, il capitano è stato costretto a dirottare l'aereo a Tolosa per un atterraggio di emergenza.

La vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, circa 15-20 minuti dopo il decollo dall'aeroporto londinese di Luton, due uomini, appena disattivato il segnale delle cinture di sicurezza, avrebbero iniziato ad attirare l'attenzione dell'equipaggio e degli altri passeggeri con movimenti sospetti. Uno dei due, seduto nelle prime file, avrebbe iniziato ad addentare il suo documento di viaggio per mangiarselo.

Il secondo uomo, seduto poco distante, ha iniziato a fare lo stesso per poi chiudersi in bagno e non rispondere ai richiami del personale di bordo. I passeggeri hanno iniziato a intimorirsi e allarmarsi per l'episodio. Uno di loro, intervistato dal Daily Starha ha sottolineato i momenti di tensione vissuti a bordo: "Sono stati i 15 minuti più spaventosi della mia vita. È successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore dell’aereo. Lo staff è stato avvisato ed è andato a vedere cosa stava succedendo: improvvisamente l’atmosfera è cambiata completamente. Nessuno a bordo sapeva cosa stesse succedendo, queste persone si comportavano in modo strano. Quando si è capito che il problema erano due passeggeri che stavano mangiando il proprio passaporto, a bordo è scoppiato il panico".

Per cercare di placare la situazione, gli assistenti di volo hanno bussato alla porta del bagno dove si era rinchiuso uno dei due uomini e non hanno ricevuto risposta. Considerata la potenziale minaccia alla sicurezza di tutti i passeggeri, l'equipaggio ha deciso di dirottare l'aereo sullo scalo più vicino, Tolosa.

Una volta atterrati, la polizia francese è salita a bordo e ha fatto prelevare e scendere i due passeggeri coinvolti. Dopo due ore di attesa, il volo è ripartito per Londra.

Le ragioni del folle gesto

Sono passati giorni ma ancora non è chiaro il motivo del folle gesto dei due passeggeri. Resta il fatto che l'episodio ha causato forti disagi e riacceso il tema della sicurezza nei cieli europei. Ora la questione è in mano alla Polizia locale.

Il chiarimento di Ryanair

Da Ryanair è arrivata solo una nota in cui si ribadisce la loro politica di tolleranza zero verso comportamenti scorretti dei passeggeri. Per tale motivo, continuerà a prendere provvedimenti nei confronti di comportamenti molesti, come in questo caso, per garantire che tutti i passeggeri e l'equipaggio possano viaggiare in un ambiente sicuro, rispettoso, senza stress e disagi.