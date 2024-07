video suggerito

Strage in una casa di riposo in Croazia: uomo entra armato e uccide la madre e 4 anziani a Daruvar Il massacro in una casa di riposo a Daruvar, nella parte orientale della Croazia. Secondo il portale 24 Sata lo sparatore, un veterano dell’esercito, sarebbe il figlio di una degente ospite della struttura. L’uomo è stato arrestato dopo la fuga. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

È di almeno cinque morti il bilancio della sparatoria avvenuta in una casa di riposo nella Croazia orientale. Lo lo riporta Moj Portal. La televisione di Stato ha poi confermato la notizia, sottolineando che, in base alle prime notizie in merito, un uomo sarebbe entrato armato in una casa di riposo di Daruvar, a 130 km da Zagabria, per poi aprire il fuoco.

L'attentatore, successivamente, è riuscito a fuggire, ma è stato rapidamente arrestato dalla polizia, che per il momento non ha rilasciato altre informazioni.

Pare che tra le vittime ci sia anche la madre dell'uomo, un veterano dell'esercito nato nel 1973, riferisce il portale 24 Sata. Gli altri quattro morti sono residenti della casa di riposo e dipendenti della struttura. Sono tutti morte sul colpo, mentre altre 8 sarebbero ferite, una delle quali in condizioni critiche.

Secondo i media croati, l'aggressore è stato bloccato in un bar non lontano dal luogo del massacro ed è stato posto sotto sorveglianza della polizia.

IN AGGIORNAMENTO