Fugge dalle forze dell'ordine in auto e semina il panico, tolti 38 punti dalla patente: "Andavo dalla mamma" Un uomo di 34 anni ha seminato il panico nel Vicentino dopo essere fuggito in auto dai carabinieri. L'uomo, fermato dopo un lungo inseguimento, ha raccontato di non essersi fermato perché non aveva con sé la patente e doveva raggiungere in fretta casa della madre. "Non stava bene".

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio.

Si è dovuto presentare davanti al giudice per sostenere un'udienza per direttissima dopo essere stato arrestato mentre guidava l'auto senza patente. Non è tutto però, perché in quel momento Anouar Trabelsi, 34 anni, stava guidando a velocità sostenuta verso casa perché la madre gli aveva telefonato dicendo di non sentirsi bene.

L'uomo ha spiegato di non essersi fermato per non "perdere ulteriore tempo" mentre si recava dalla madre per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Ammettendo di non avere con sé la patente, infatti, l'uomo avrebbe dovuto essere trattenuto dalle autorità.

Il 34enne, difeso dall'avvocata Anna Sambugaro, ha chiesto scusa per il comportamento e ha giustificato la guida spericolata a tutta velocità per le strade di Bertesinella, a Vicenza, con la preoccupazione per lo stato di salute della madre. La fuga per il centro è costata al 34enne ben otto verbali che hanno comportato la sottrazione di 38 punti dalla patente a fronte di un massimo di 30.

Dal punto di vista giudiziario, la vicenda si è conclusa con l'arresto convalidato del 34enne che dovrà presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria. Dal lato amministrativo, Trabelsi dovrà pagare circa 500 euro di sanzioni e si è visto sottrarre tutti i punti dalla patente per via delle infrazioni al codice della strada.

Secondo quanto ricostruito, il 34enne si sarebbe messo in auto a tutta velocità alle 8 del mattino senza poi fermarsi davanti ai carabinieri della radiomobile. I militari si sono lanciati all'inseguimento, per le strade del centro. Durante la corsa, l'uomo avrebbe quasi investito alcuni bambini che si stavano recando a scuola con i genitori.

La fuga è terminata quando il 34enne si è infilato in una strada senza uscita. Per un breve tratto di strada l'uomo avrebbe cercato di fuggire a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo. Il 34enne è stato placcato e solo allora si è arreso, spiegando agli agenti di essere in fuga per raggiungere quanto prima casa della madre.