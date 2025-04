video suggerito

Uccise la madre e gettò il corpo nel bosco a Novara per intascare la pensione: 61enne a processo È finito a processo Emilio Garini, 61 anni, accusato di aver ucciso e nascosto il corpo dell'anziana madre nel 2022. Le ossa della donna furono ritrovate nel bosco per puro caso e i tecnici del laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano sono riusciti a risalire all'identità della vittima. L'uomo si è sempre dichiarato innocente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Omicidio aggravato e premeditato, distruzione di cadavere e truffa ai danni dello stato: sono queste le accuse rivolte a Emilio Garini, 61 anni, a processo per l'omicidio della madre Liliana Agnani. Secondo la Procura, il 61enne avrebbe abbandonato il corpo in un bosco sulle rive del Ticino a Trecate, in Provincia di Novara dopo il delitto.

I fatti risalgono all'ottobre del 2022, quando nella frazione di San Martino di Trecate, nel novarese, nell'area del Parco del Ticino, vennero trovate alcune ossa umane. Analizzandole, i tecnici del laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano riuscirono a risalire ad Agnani, nata nel 1933, della quale non si avevano notizie. Le autorità sono quindi riuscite a contattare il figlio, Emilio Garini, che però continuava a dichiarare che la donna "godeva di ottima salute" e che si trovava in Veneto da un fratello, deceduto in realtà diversi anni prima.

Le successive indagini hanno accertato che nella serata del 18 maggio del 2022, Garini si era recato con la madre nella zona dove erano poi state trovate le ossa. Qui l'avrebbe uccisa e abbandonato il cadavere lungo la riva del Ticino. Garini ha sempre negato l'omicidio, mentre per il pm Paolo Verri si tratta di un delitto organizzato e pianificato con lucidità che ha portato l'uomo a incassare la pensione della donna senza dichiararne la morte. Garini si sarebbe appropriato quindi di 30mila euro di soldi pubblici.

Alla base del delitto, secondo l'accusa, vi erano quindi motivi economici: per la Procura, il 61enne puntava infatti ad incassare la pensione dell'anziana madre e per lungo tempo sarebbe riuscito a nascondere il decesso della donna a tutti, fingendo che fosse ospite del fratello deceduto tempo prima. Il ritrovamento fortuito delle ossa ha portato alla scoperta del delitto che ora è oggetto di processo.