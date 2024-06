Strage evitata per pochissimi metri: due aerei sulla stessa pista, il video della collisione sfiorata I fatti sono avvenuti nel weekend all’aeroporto di Mumbai, in India. Sospeso il controllore del traffico aereo in servizio quel momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Momenti di grandissima tensione all'aeroporto di Mumbai, dove un aereo è atterrato sulla pista dell'aeroporto indiano pochi metri dietro un altro velivolo in fase di decollo. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 9 giugno, e l'incidente (fortunatamente solo sfiorato) ha visto protagonisti un'Air India e un IndiGo.

Il momento da cardiopalma è stato ripreso dalle telecamere di videosicurezza dello scalo. Si vede l'aeroplano dell'Air India, in partenza per Trivandrum, nello stato Kerala, con l'altro velivolo della IndiGo, che sta atterrando da Indore, nel Madhya Pradesh. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L'autorità di vigilanza dell'aviazione indiana ha confermato che è stata aperta un'indagine e che i funzionari della Direzione Generale dell'Aviazione Civile hanno sospeso il controllore del traffico aereo in servizio quel momento.

Un portavoce di Air India ha detto ai media locali: “L’AI657 da Mumbai a Trivandrum era in fase di decollo l’8 giugno. L’aereo dell’Air India è stato autorizzato dal controllo del traffico aereo ad entrare in pista e successivamente autorizzato al decollo. Ha proseguito la fase di decollo secondo le procedure previste. Le autorità hanno avviato un'indagine per saperne di più sull'autorizzazione concessa alle compagnie aeree."

Un portavoce di IndiGo, nel frattempo, ha dichiarato: “L’8 giugno, il volo IndiGo 6E 6053 da Indore ha ricevuto l’autorizzazione all’atterraggio dall’ATC all’aeroporto di Mumbai. Il pilota al comando ha continuato l'avvicinamento e l'atterraggio e ha seguito le istruzioni dell'ATC".

Un episodio del genere era avvenuto in Francia lo scorso dicembre, quando un controllore ha dimenticato un aereo in pista all’aeroporto di Bordeaux-Mérignac e un Airbus con 179 persone ha rischiato di schiantarsi senza accorgersene