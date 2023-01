“Sto per morire”, donna in ospedale per mal di stomaco muore dopo 7 ore di attesa al pronto soccorso Allison Holthoff, 37 anni, è morta il 31 dicembre in un ospedale canadese dove era arrivata per un forte mal di stomaco: per sette ore ha atteso di essere curata, poi è deceduta.

A cura di Davide Falcioni

Se è vero che i reparti di pronto soccorso degli ospedali italiani sono spesso sovraffollati a causa della carenza di personale, è altrettanto vero che non sempre all'estero va meglio. Una triste storia di mala sanità arriva ad esempio dal Canada, dove una donna è morta dopo aver atteso per sette ore di essere curata in un pronto soccorso intasato all'inverosimile.

Era il 31 dicembre dello scorso anno. Allison Holthoff, 37 anni, aveva dolori lancinanti allo stomaco così il marito – Gunter Holthoff – l'ha accompagnata al Cumberland Regional Health Care Center nella città di Amherst. Erano le 11 del mattino quando i due sono arrivati nella sala d'attesa del pronto soccorso, ma nonostante fosse evidente che la donna soffrisse molto nelle sette ore successive nessun medico o infermiere ha potuto occuparsi di lei.

Intervistato dalla Cbs, Gunter ha raccontato che solo alle 18 un'infermiera si è avvicinata a sua moglie chiedendole di effettuare un esame dell'urina. A quel punto, però, Allison non riusciva più neppure a stare seduta: infatti è caduta a terra nel pavimento del bagno e solo grazie a due assistenti è riuscita a rialzarsi.

"Ho detto un paio di volte alle infermiere e alla signora alla reception, ‘Mia moglie sta peggiorando', e non è successo niente", ha detto Holthoff. "Quindi delle oss hanno portato un paio di coperte, un bicchiere d'acqua e del ghiaccio".

Ben presto però la situazione è precipitata e Allison ha sussurrato a suo marito: "Penso che sto morendo. Non farmi morire qui, ti prego". Solo a quel punto la 37enne è stata adagiata su un lettino, senza però il supporto di nessuna attrezzatura medica. All'improvviso ha smesso di respirare: a quel punto i disperati tentativi di salvarle la vita si sono rivelati del tutto inutili.