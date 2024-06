video suggerito

Steve Bannon in carcere dal primo luglio: giudice federale revoca cauzione per l’ex stratega di Donald Trump Un giudice federale ha revocato la cauzione a Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump dovrà presentarsi in carcere il 1° luglio per iniziare a scontare i quattro mesi a cui è stato condannato per oltraggio al Congresso a ottobre 2022. Il 70enne non si era presentato davanti alla commissione d’inchiesta della Camera istituita per far luce sull’assalto del 6 gennaio 2021. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Steve Bannon

Un giudice federale ha revocato la cauzione a Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Donald Trump. Il 70enne dovrà presentarsi in carcere il 1° luglio per iniziare a scontare i quattro mesi a cui è stato condannato per oltraggio al Congresso il 21 ottobre 2022.

Il giudice federale Carl Nichols ha dato ragione all'accusa, ordinando a Bannon di consegnarsi visto che il mese scorso la Corte d'Appello aveva respinto il suo tentativo di capovolgere la sentenza. Bannon era stato condannato per non essersi presentato per deporre davanti alla commissione d'inchiesta della Camera istituita per far luce sull'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021 e di non averle dato l'accesso ai documenti richiesti.

Bannon si era difeso dicendo di essere stato informato dal suo avvocato che non era tenuto a rispettare il mandato di comparizione e che quindi non voler commettere un crimine.

Dopo la condanna di primo grado, il giudice Nichols, nominato da Trump, aveva sospeso l'applicazione della sentenza per Bannon in attesa dell'esito del ricorso. Ma Nichols nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, ha affermato che, alla luce della sentenza dello scorso maggio con cui è stato bocciato il ricorso, "non esiste più" la motivazione per rinviare ancora la pena per il 70enne ideologo dell'estrema destra negli Stati Uniti.

È per questo motivo che il giudice ha dunque ordinato la revoca della cauzione sulla base della quale Bannon era stato rimesso in libertà e ha fissato l'inizio della pena al primo luglio. In questo modo Nichols ha dato quasi un mese di tempo ai legali dell'ex consigliere di Trump per procedere con eventuali ricorsi.

Un altro consigliere di Trump, Peter Navarro, ex consigliere per il Commercio della Casa Bianca, sta scontando una sentenza di quattro mesi in prigione per essersi rifiutato di testimoniare per l'inchiesta sull'assalto al Congresso.