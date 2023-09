Stati Uniti, sedicenne muore colpita da un fulmine: stava cacciando con il padre Accade in Florida, nella contea di Putnam. Il ricordo commosso del pastore McKinnon: “Aveva un cuore grande”. Negli Stati Uniti, ogni anno si registrano 28 morti a causa dei fulmini.

A cura di Matteo Pelliccia

Negli Stati Uniti un'adolescente è morta dopo essere stata colpita da un fulmine mentre cacciava con il padre nello stato della Florida.

"Baylee H., 16 anni, e suo padre sono stati entrambi raggiunti da un fulmine che ha colpito un albero martedì 26 settembre", riferiscono i funzionari della contea di Putnam, situata tra le città di Jacksonville e Gainesville.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti locali, "il padre ha perso conoscenza ma più tardi si è svegliato e ha trovato la figlia in condizioni critiche e senza respiro". Baylee è stata infatti portata d'urgenza in ospedale, dove è morta due giorni dopo, la mattina di giovedì 28 settembre.

I suoi compagni di classe mercoledì 27 settembre si sono riuniti alla Palatka Junior-Senior High School, la scuola che frequentava la sedicenne, per pregare per lei e la sua famiglia. Nell'istituto Baylee Holbrook era una cheerleader: "Amava cacciare e stare all'aria aperta" raccontano i suoi amici.

"Baylee si preoccupava di tutti quanti", ha detto Willie McKinnon, amico di famiglia e pastore protestante, alla CBS. "Aveva un cuore grande per i suoi amici, le persone che amava, quelle con cui entrava in contatto. Amava le persone in generale", ha detto McKinnon.

Giovedì 28 settembre la Palatka Junior-Senior High Schoolla ha cancellato tutti gli eventi sportivi in programma. I suoi compagni di classe e i suoi amici, invece, si sono riuniti in una chiesa locale per la preghiera collettiva. "Siamo in preghiera per la famiglia Holbrook", ha detto la Trinity Baptist Church in un post sui social media.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Putnam è intervenuto sulla vicenda. "Le tempeste possono arrivare rapidamente e i fulmini possono colpire fino a 30 chilometri di distanza. La scorsa settimana c'è stato un aumento dei fulmini nell'area di Palatka, a circa un centinaio di km a sud di Jacksonville", ha avvertito l'ufficio.

Secondo i dati raccolti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), negli Stati Uniti muoiono in media 28 persone ogni anno a causa di fulmini. Florida, Texas, Colorado, Carolina del Nord e Alabama sono gli Stati che registrano il maggior numero di morti per questa ragione: il 73% dei decessi, inoltre, si verifica durante i mesi estivi.