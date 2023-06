Squalo toro afferra il polso di un uomo che sta pescando e lo trascina in acqua: vivo per miracolo Ha fatto il giro del mondo il video che mostra l’attacco di uno squalo toro in Florida, nel Parco nazionale delle Everglades: nel filmato si vede un pescatore immergere una mano nell’acqua, poi lo squalo lo morde e lo trascina giù dalla barca. Trasferito in ospedale, le sue ferite non sono mortali.

A cura di Ida Artiaco

Uno squalo ha afferrato il suo polso, dopo che aveva infilato una mano in acqua, e l'ha trascinato giù dalla barca. È successo in Florida, nel Parco nazionale delle Everglades. La vicenda, che per fortuna si è conclusa con un lieto fine, è stata ripresa con telefono cellulare e, condivisa sui social, ha fatto il giro del mondo.

È successo lo scorso venerdì mattina. L'attacco è "estremamente raro" per il Parco nazionale delle Everglades, come si legge in una nota ufficiale dell'amministrazione. "L'uomo ha dichiarato che era impegnato in una battuta di pesca su una barca nella Florida Bay e si stava lavando le mani nell'acqua quando è stato morso", si aggiunge.

Il video condiviso sui social conferma questa versione: nel filmato si vede l'uomo lavarsi le mani nell'acqua torbida nonostante gli avvertimenti a non immergere parti del proprio corpo. "Stai attento", si sente dire da una voce fuori camera, a cui l'uomo inquadrato risponde: "Solo due secondi, non può succede niente". Poi arriva lo squalo che lo morde. Il pescatore è stato immediatamente assistito dai soccorritori e trasportato in ospedale. Le sue ferite sono state giudicate subito non mortali.

Allyson Gantt, capo delle comunicazioni e degli affari pubblici per i parchi nazionali di Everglades e Dry Tortugas, ha affermato che lo squalo nel video era probabilmente uno squalo toro.

Squalo toro (Wikimedia).

L'incidente è avvenuto nella Florida Bay, una grande laguna di acque poco profonde nel sud della Florida, dove l'acqua dolce delle Everglades si mescola con l'acqua salata del Golfo del Messico, secondo l'Università della Florida. "Mentre i morsi di squalo sono estremamente rari nel Parco nazionale delle Everglades, raccomandiamo sempre ai visitatori di prestare attenzione alla fauna selvatica del parco", si legge ancora nella dichiarazione ufficiale del Parco.

Secondo la National Wildlife Federation, gli squali toro possono trovarsi sia in bacini d'acqua dolce che salata. Altri pescatori della Florida hanno segnalato interazioni simili con squali toro aggressivi nella zona. Sempre nel parco delle Everglades c'era stato un episodio simile nel 2019.