Squali blu vicino alla riva: bandiera rossa nella spiaggia spagnola di Gran a Port de la Selva

A cura di Davide Falcioni

Paura tre giorni fa sulla spiaggia di Gran a Port de la Selva, nella provincia catalana di Girona, in Spagna, dove tre giorni fa è stata issata la bandiera rossa di divieto di balneazione dopo che è stata segnalata la presenza di due squali a poche decine di metri dalla riva. Alcuni turisti si erano tuffati in mare per trovare un po' di refrigerio dalla calura estiva ma dopo aver fatto qualche bracciata a nuoto hanno notato due pinne affiorare dall'acqua: si trattava effettivamente di due squali, ciascuno lungo oltre due metri.

Secondo un bagnino, che dopo essere stato allertato ha raggiunto in barca il luogo dell'avvistamento, si sarebbe trattato di squali blu, specie a suo dire non minacciosa per l'uomo che tuttavia in passato si sarebbe resa protagonista di gravi attacchi. A scopo precauzionale, quindi, è stata vietata la balneazione.

Come riporta il Mirror negli ultimi quattro secoli in Spagna si sono verificati solo due casi di morsi di squalo, nessuno dei quali è stato fatale per le vittime. In Francia, dal 1847 sono stati segnalati solo cinque attacchi di squali, secondo l'International Shark Attack File. Si ritiene anche che gli squali avvistati a Gran a Port de la Selva fossero squali blu, anche noti come verdesche. Queste specie sarebbero inoffensive e preferiscono nuotare in acque fredde, ma con il cambiamento climatico che aumenta la temperatura del mare, gli squali sono alla ricerca di luoghi più freschi, quindi nuotano in zone diverse dal solito.