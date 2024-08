video suggerito

Sparisce durante tour in moto, 24enne trovato vivo 5 giorni dopo: era in un torrente dopo incidente La storia di Zachary DeMoss, un 24enne statunitense ritrovato vivo solo dopo 5 giorni nei boschi che costeggiano la strada che percorreva in moto, nei pressi di un torrente dove era finito dopo un incidente.

A cura di Antonio Palma

Un motociclista statunitense scomparso improvvisamente durante un tour in moto è stato ritrovato vivo solo dopo 5 giorni nei boschi che costeggiano la strada, nei pressi di un torrente dove era finito dopo un incidente. È la storia di Zachary DeMoss, un 24enne scomparso il 12 agosto scorso durante un tour tra Montana e Oregon insieme ad alcuni amici. Il giovane era ripartito da una delle soste lungo il percorso, in Idaho, pochi minuti dopo i suoi compagnia di viaggio, ma poi era sparito improvvisamente senza presentarsi alla tappa successiva.

DeMoss e la sua motocicletta sono scomparsi il 12 agosto sulla Highway 12 in Idaho. Sono stati proprio gli amici a far scattare l'allarme e ad avviare le ricerche del centauro ma per ben cinque giorni di lui non si è saputo più nulla. Le autorità hanno avviato le ricerche ma il tratto interessato era molto ampio e solo la caparbietà dei tanti amici e della famiglia dell'uomo infine ha portato alla svolta. Le forze dell'ordine avevano inviato elicotteri, soccorritori a piedi e droni per trovare DeMoss, ma senza risultati.

Quando si stava quasi per perdere la speranza, però, uno degli amici lo ha individuato sdraiato vicino a un ruscello. "All'inizio non l'avevo nemmeno riconosciuto, solo quando si è girato verso di me ho capito che stavo parlando con Zach" ha raccontato l'amico. DeMoss ha raccontato alla CNN di aver sterzato bruscamente per evitare di investire un cervo e poi di essere volato a 12 metri sopra un ruscello con la sua motocicletta in una zona erbosa e remota, rimanendo ferito.

"Sono riuscito a prendere l'acqua i primi due giorni prima di crollare e non riuscivo più a muovermi nonostante i miei sforzi per tornare al torrente strisciando", ha detto DeMoss, raccontando di essere sopravvissuto immergendo la giacca nel ruscello e bevendo l'acqua dalla tasca della giacca. "Dopo cinque giorni, quando qualcuno è scomparso in un zona come quella, non pensi di ritrovarlo vivo" ha ammesso l'amico, aggiungendo: "La forza di volontà che deve aver avuto per sopravvivere cinque giorni come quelli non riesco nemmeno a immaginarla".

Il 24enne è stato poi trasportato in elicottero in ospedale e si sta ancora riprendendo dalle ferite. Di recente è passato dalla terapia intensiva a una normale stanza d'ospedale ma rimane immobile a causa di un polmone parzialmente collassato, un'anca rotta e diverse costole rotte.