Spari in strada in pieno giorno a Marsiglia, uomini in moto uccidono 25enne sul marciapiede

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre camminava sul marciapiede tra negozi e uffici a Marsiglia. L’agguato messo in atto dal almeno due persone che sono giunte sul posto a bordo di una moto.

Un vero e proprio agguato in stile mafioso quello che è andato in scena oggi pomeriggio nelle strade di Marsiglia. Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre camminava sul marciapiede tra negozi e uffici, nei pressi della più grande sala concerti della città francese.

L'omicidio che si è consumato in pieno giorno davanti a decine di passanti e automobilisti, all'altezza di una rotonda. Gli spari nel primissimo pomeriggio di giovedì 13 novembre, intorno alle 14:30, nel quartiere popolare di Saint-Just, nel 4° arrondissement di Marsiglia. La giovane vittima è stata raggiunta da una serie di colpi di arma da fuoco sparati la distanza ravvicinata che sono stati fatali.

L'agguato messo in atto dal almeno due persone che sono giunte sul posto a bordo di una moto di grossa cilindrata e poi scappate immediatamente verso il 13° arrondissement di Marsiglia.

Raggiunto tre volte al torace dai colpi di una pistola automatica, il 25enne è stato trovato in arresto cardiaco dai vigili del fuoco, i primi a intervenire sul posto dopo l'allarme lanciato dai passanti. I pompieri hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare sul marciapiede fino all'arrivo dell'ambulanza. I paramedici poi hanno proseguito le manovre tentando di rianimare il giovane a lungo, purtroppo però senza esito. La vittima è deceduta poco prima delle 15:30 per le ferite riportate.

Sul luogo dell'agguato ovviamente anche la polizia che ha immediatamente avviato le indagini per rintracciare i killer. Il sospetto è che possa trattarsi di un regolamento di conti tra bande rivali attive nello spaccio di droga. Secondo la stampa francese, da inizio anno nella regione di Marsiglia si contano già 14 omicidi legati al traffico di droga. L'ultimo il 9 ottobre scorso quando un uomo è stato ucciso in pieno giorno in un quartiere del centro città.