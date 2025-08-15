Sparatoria vicino a una moschea in Svezia, due feriti a Örebro: indagini in corso, in fuga l’aggressore

È attualmente in corso una vasta operazione della polizia a Örebro, in Svezia, dove è avvenuta una sparatoria vicino a una moschea. Due persone sono rimaste ferite, ma la polizia al momento non ha fornito informazioni sulle loro condizioni. Il responsabile non è ancora stato arrestato e non è chiaro se l’obiettivo fosse la moschea o se fossero persone specifiche.

Polizia svedese – Immagine di repertorio.

È attualmente in corso una vasta operazione della polizia a Örebro, in Svezia, dove è avvenuta una sparatoria vicino a una moschea.

Due persone sono rimaste ferite, ma la polizia al momento non ha fornito informazioni sulle loro condizioni. Gli agenti hanno transennato una grossa area attorno alla moschea, invitando i cittadini a non avvicinarsi.

Il responsabile non è ancora stato arrestato e non è chiaro se l'obiettivo fosse la moschea o se fossero persone specifiche. Secondo il giornale Aftonbladet, la polizia sospetta che la sparatoria sia legata alle gang. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto diverse chiamate intorno alle 14 "per un crimine violento grave all'esterno di una moschea nel quartiere Vivalla di Örebro", riporta ancora Aftonbladet. La polizia è stata chiamata sul posto, insieme ai soccorritori e a un'ambulanza.

"Abbiamo avviato un'operazione in seguito a un allarme lanciato per diversi spari", ha detto il portavoce della polizia Lars Hedelin. "Non sappiamo se si tratti di uno o più autori. Ma al momento stiamo effettuando le ricerche con diverse pattuglie", ha aggiunto il portavoce della polizia Anders Dahlman.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a SVT News, gli spari si sarebbero uditi durante la preghiera nella moschea di Boglundsangen.

Secondo un testimone citato dall'emittente svedese, un uomo sarebbe stato colpito mentre stava uscendo dalla moschea. Un altro si sarebbe fatto avanti e avrebbe esploso 4-5 colpi.

Diversi mesi fa, a febbraio 2025, Örebro era stata teatro di un'altra terribile sparatoria in una scuola per persone che scelgono di concludere gli studi in età adulta. Undici le vittime.

Tra i morti anche l’aggressore, un 35enne, che era rimasto ferito dopo aver tentato il suicidio ed era deceduto in ospedale.