Sparatoria in un liceo a Nashville: 17enne uccide ragazzina, ferisce un altro compagno di scuola e si spara La Antioch High School è stata messa in lockdown dalla polizia dopo la sparatoria nella mensa della scuola. A sparare sarebbe stato un ragazzino 17enne che ha ucciso una studentessa e ferito un altro compagno di scuola prima di suicidarsi con la stessa arma.

A cura di Antonio Palma

Sparatoria mortale in un liceo di Nashville, nello stato del Tennessee, in Usa, dove uno studente ha sparato colpi di arma da fuoco contro alcuni compagni di scuola in mensa prima di spararsi con la stessa arma. Secondo quanto riporta la polizia locale, una studentessa è morta e un altro studente è rimasto ferito dopo essere stati raggiunti dagli spari dell'aggressore, un ragazzino di 17 anni che poi si è suicidato con la stessa arma. Lo ha detto il portavoce della polizia locale, Don Aaron, in una conferenza stampa.

Gli agenti del Metropolitan Nashville Police Department, che sono accorsi in forze in zona insieme agli altri servizi di emergenza, poco dopo avevano affermato che la "persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia". "La Antioch High School è in lockdown a causa di colpi di arma da fuoco sparati all'interno dell'edificio scolastico. La polizia metropolitana è sulla scena. La persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia", aveva confermato anche il distretto scolastico in una dichiarazione.

Secondo quanto ricostruito finora, l'allarme è scattato in piena mattinata mentre a scuola erano in corso le lezioni. Il Dipartimento delle comunicazioni di emergenza di Nashville ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 11 ora locale di oggi, mercoledì 22 gennaio, le 18 ora italiana.

Sul posto sono confluite diverse squadre dei polizia, vigili del fuoco e ambulanze e la scuola è stata messa in lockdown. A nessuno è stato permesso di uscire o entrare dall'Istituto. Successivamente i ragazzi sono stati fatti uscire sotto lo sguardo e il controllo degli agenti e caricati sugli autobus per trasportarli in un luogo sicuro.

Ai genitori è stato chiesto di recarsi presso il locale ospedale che è stato scelto come luogo di riunione tra studenti e famigliari. A tutti infatti è stato chiesto di non avvicinarsi alla scuola fino a nuovo ordine.