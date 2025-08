Sparatoria nella base militare di Fort Stewart, in Georgia: 5 soldati feriti, arrestato aggressore

Sparatoria nella base di Fort Stewart, in Georgia: l’assalitore ha esploso diversi colpi prima di essere stato arrestato. Al momento risulterebbero 5 soldati feriti.

Sparatoria nella base di Fort Stewart, in Georgia. Stando alle prime informazioni e quanto riferiscono i media americani, sono stati momenti di forte tensione: lo sparatore è stato attivo per diversi minuti fino a quando non è stato arrestato. Al momento risulterebbero 5 soldati feriti.

Articolo in aggiornamento