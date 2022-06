Sparatoria davanti a una chiesa in Iowa: uccise due donne. Ritorna l’incubo armi negli Usa Tre morti in una sparatoria avvenuta giovedì sera nella chiesa di Ames, in Iowa, dove si stava tenendo un evento. Due donne state uccise a colpi d’arma da fuoco.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo della sparatoria (Twitter)

Ancora una sparatoria negli Usa, questa volta nello stato dell'Iowa dove nella serata di ieri, giovedì 2 giugno, un uomo ha aperto il fuoco all'esterno di una chiesa uccidendo due donne. Lo stesso avrebbe poi rivolto l'arma verso se stesso togliendosi la vita.

A dare notizia della sparatoria è stato lo sceriffo della conte di Story citato dalla stampa locale. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 18.50 (ora locale) quando al 911, il servizio di emergenza statunitense, sono giunte diverse chiamate per una sparatoria in corso nei pressi di una chiesa di Ames. In quel momento all'interno della struttura si stava tenendo un evento periodico per la pastorale giovanile e la chiesa era quindi gremita di persone: non è chiaro se l'assalitore, la cui identità non è stata ancora rivelata, avesse intenzione di fare irruzione nella chiesa.

Il capitano dello sceriffo, Nicholas Lennie, ha spiegato che poco dopo sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno raggiunto la "Cornerstone Church of Ames" situata nei pressi di un importante raccordo stradale tra la Highway 30 e la Interstate 35. È qui che hanno trovato i due corpi, ormai senza vita, di due donne e dell'assalitore che si sarebbe tolto la vita con la stessa arma utilizzata per uccidere.

Le indagini sull'accaduto, ha però chiarito la polizia, sono ancora agli inizi. Al momento non è stata neanche resa nota l'età delle due vittime né è stata individuata l'arma utilizzata nella sparatoria. ”Siamo pieni di tristezza per quanto accaduto – si legge sul profilo Facebook della Cornerstone Curch of Ames – i nostri cuori sono spezzati dal dolore per tutti coloro che sono rimasti coinvolti e per questo preghiamo per tutti coloro che sono stati colpiti, in particolare per la famiglia delle vittime”.

