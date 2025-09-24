Sparatoria a Dallas in un centro per migranti: un morto e due feriti, aggressore si è suicidato

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria questa mattina in un centro ICE di Dallas. L’aggressore, un uomo bianco appostato su un tetto, ha colpito tre migranti e poi si è suicidato. Le autorità indagano sull’accaduto.

Le auto della polizia sul luogo della sparatoria a Dallas

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina in un centro dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Dallas, nello Stato USA del Texas. Secondo le prime informazioni diffuse dalla CNN, due dei feriti sarebbero ospiti della struttura, mentre non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano anche poliziotti o funzionari.

Fonti della polizia riportate da Fox News precisano che l’aggressore, descritto come un uomo bianco, si era appostato su un tetto, forse dell’edificio federale o di una struttura adiacente, e avrebbe aperto il fuoco contro tre migranti detenuti, uccidendone uno. Successivamente, quando gli agenti si sono avvicinati, l’uomo si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa.

Il contesto della struttura a Dallas

La sede ICE di Dallas, teatro della sparatoria, è una struttura di transito con tre o quattro celle, utilizzate per trattenere i fermati prima del trasferimento in centri di detenzione più grandi.

La capacità della struttura varia da pochi detenuti fino a un centinaio, con una media di alcune decine alla volta, secondo un ex alto funzionario ICE.

Altri episodi di violenza in Texas

L’attacco di oggi è almeno il terzo episodio armato contro strutture ICE e Border Patrol in Texas dall’inizio dell’anno. Il 25 agosto, Bratton Dean Wilkinson, 36 anni, si era presentato alla sede ICE di Dallas affermando di avere una bomba nello zaino, provocando l’intervento della squadra artificieri e il suo arresto.

Il 4 luglio, un gruppo armato aveva preso di mira il Prairieland Detention Center vicino a Fort Worth, lasciando un poliziotto ferito al collo; oltre una dozzina di persone sono state incriminate. Pochi giorni dopo, un 27enne aveva aperto il fuoco contro una sede della Border Patrol a McAllen: due agenti e un dipendente erano rimasti feriti, mentre l’attentatore era stato ucciso.

L’allarme delle autorità

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha denunciato un aumento senza precedenti della violenza contro le forze dell’ordine federali. “Questi episodi arrivano dopo mesi di retorica che paragona l’ICE alla Gestapo nazista o a una polizia segreta. Questa retorica ha alimentato una cultura dell’odio che ha portato a un aumento del 1.000% delle aggressioni contro i nostri agenti”, si legge in una nota.

Kristi Noem, segretaria del DHS, ha dichiarato: “Anche se non conosciamo ancora il movente, sappiamo che le forze dell’ordine dell’ICE stanno subendo una violenza senza precedenti. Questa situazione deve finire”.

Le indagini sull’attacco di oggi sono in corso, e nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa delle autorità per fornire ulteriori dettagli.