Aggredisce il padre con una balestra e si dà alla fuga negli Stati Uniti: fermato dopo ore di ricerche

Dopo una lite Chase Fleming ha sparato in faccia al padre con una balestra poi si è dato alla fuga: l’uomo è stato infine arrestato, la vittima è sopravvissuta.

Chase Fleming, un uomo statunitense, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver presumibilmente sparato al padre in faccia con una balestra nella contea di Jackson, in Virginia Occidentale.

Secondo lo Sceriffo Ross Mellinger, Fleming era entrato nell'abitazione dell'uomo con l'arma già carica. Tra i due ci sarebbe stata una lite, al culmine della quale Fleming avrebbe esploso il colpo: il dardo ha colpito la vittima appena sotto l'occhio sinistro, fuoriuscendo dalla nuca. Miracolosamente, il padre dell'uomo non è morto ma è riuscito a sopravvivere: al momento le sue condizioni sono stabili, seppur gravi.

Dopo la fuga a bordo del suo pickup – terminata con un incidente – Fleming ha dato il via a un'altra fuga a piedi attraverso le contee di Jackson e Roane. Il dipartimento dello sceriffo ha dispiegato più unità cinofile e droni, coprendo circa undici chilometri di territorio boschivo e innevato, prima di individuare il ricercato nascosto sotto una roccia su una cresta isolata. Fleming si è consegnato senza opporre resistenza.

Dopo l'arresto, Fleming è stato ricoverato in ospedale per un controllo medico prima dell'incarcerazione. La cauzione non è ancora stata fissata.