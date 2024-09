video suggerito

Spara a cinque persone per strada e scompare, caccia all'uomo nel Kentucky: "È armato, restate a casa" Caccia all'uomo nel Kentucky (Stati Uniti) dove un 32enne avrebbe sparato a cinque persone prima di darsi alla fuga. Ricerche in corso: "Non uscite da casa, chiunque veda questo soggetto contatti le forze dell'ordine".

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Ore di apprensione negli Stati Uniti, dove è in corso una massiccia caccia all'uomo dopo che cinque persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco in una zona rurale della contea di Laurel nel Kentucky. Secondo la CNN, che cita il portavoce dello sceriffo di Laurel, Gilbert Acciardo, tutte e cinque le vittime sono in condizioni stabili. Gli spari sarebbero partiti da un cavalcavia o da una vicina zona boscosa.

L'uomo, di 32 anni ed identificato dalla polizia, avrebbe sparato nei pressi dell'autostrada 75, colpendo secondo il portavoce "numerose persone". Si tratterebbe di Joseph A. Couch.

Il dipartimento di polizia locale ha esortato chiunque abbia informazioni a contattare il loro centro di chiamata del 911 con "qualsiasi dettaglio riguardante la posizione di questo individuo" e a rimanere vigili dal momento che si tratta di un soggetto "armato e pericoloso. Si prega di rimanere a casa e di chiamare il 911 se si vede l'individuo in questione", ha scritto il sindaco di Londra Randall Weddle su Facebook domenica mattina.

Non è chiaro il movente della sparatoria. L'autostrada, intanto, è rimasta chiusa per ore "a causa del pericolo per le auto di passaggio nella zona della sparatoria", ha affermato l'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel. L'FBI, il servizio US Marshal e il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives stanno tutti aiutando nella ricerca del sospetto. "Sto ricevendo i primi rapporti dalla Polizia e dal nostro Office of Homeland Security, insieme stiamo monitorando la situazione e offrendo supporto in ogni modo possibile", ha affermato il governatore del Kentucky Andy Beshear in una dichiarazione. "Per favore – ha aggiunto – pregate per tutti i soggetti coinvolti".