Pesta la zampa al cane in strada, proprietario si arrabbia, gli spara e lo ferisce: 45enne arrestato L'episodio nelle scorse ore tra le strade di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Un 26enne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla scapola sinistra. Arrestato un 45enne per tentato omicidio.

A cura di Antonio Palma

Un pestone a un cane di passaggio, poi la lite col proprietario dell’animale e infine un’arma che spunta e spara. È l’assurda sequenza andata in scena nelle scorse ore tra le strade di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari dove un giovane di 26 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla scapola sinistra. Per lo sparo i carabinieri hanno fermato un 49enne, padrone del cane che deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

L’allarme intorno alle 3 di notte quando il 26enne, residente ad Assemini, si è presentato con un accompagnatore presso la Guardia Medica di Capoterra dicendo di essere stato ferito da uno sparo. L’uomo è stato quindi condotto al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari dal personale medico del 118 mentre i carabinieri, allertati dalle autorità sanitarie, hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito in base alle varie testimonianze raccolte, il tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi legati ad un incidente col cane di un 49enne del posto. Il 26enne, che era con alcuni amici in piazza Sardegna, avrebbe inavvertitamente pestato il cane di passaggio senza però scusarsi ma mostrandosi indifferente al dolore inflitto all’animale.

Il gesto avrebbe scatenato la reazione violenta del proprietario che, dopo una prima lite, sarebbe sopraggiunto alle spalle del giovane esplodendo un colpo d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga a piedi. Il 45enne è stato successivamente raggiunto dai carabinieri che, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato in casa su una carabina ad aria compressa, risultata alterata per consentire l’utilizzo di proiettili calibro 22.

Per l’uomo quindi è scattato l’arresto per tentato omicidio. Il 45enne è stato condotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari. Le indagini però proseguono anche attraverso l'analisi dei video delle telecamere della zona per ricostruire ogni dettaglio dell'aggressione.