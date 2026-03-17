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Spara all’ex compagna a Genzano di Lucania e la ferisce a una spalla, 46enne arrestato dopo la fuga

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Genzano di Lucania (Potenza) per il tentato omicidio della sua ex compagna. L’uomo avrebbe infatti aperto il fuoco contro la 52enne nella serata di ieri, ferendola a una spalla.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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immagine di repertorio
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Nella serata di ieri, a Genzano di Lucania (Potenza), un 46enne ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro l'ex compagna 52enne per poi darsi alla fuga. La donna è rimasta ferita a una spalla ma è stata ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. La 52enne non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il 46enne autore dell'aggressione, invece, è stato rintracciato poco dopo la sua fuga da Genzano.

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Genzano di Lucania e della Compagnia di Venosa (Potenza). Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

I fatti, secondo quanto finora emerso, si sono verificati poco dopo le 20. Dopo il tentato omicidio, il 46enne sarebbe fuggito a bordo della sua auto e per ore le autorità hanno indagato per individuarlo e arrestarlo.

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Il 46enne sarebbe riuscito a fuggire approfittando del momento di panico scatenato dalla sparatoria. Dopo aver aperto il fuoco contro l'ex compagna e averla lasciata a terra, l'uomo ha approfittato del disordine e dei tentativi dei passanti di soccorrere la 52enne per far perdere in fretta e furia le proprie tracce. Il tentativo però non è riuscito: dopo alcune ore di apparente calma, infatti, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il 46enne, presentandosi da lui per porlo in arresto. L'uomo è accusato di tentato omicidio nei confronti dell'ex compagna e dovrà chiarire ora la sua posizione.

La 52enne è invece stata affidata alle cure dei sanitari e fortunatamente se la caverà con poco. Nonostante la paura e la ferita alla spalla riportata, la donna non sarebbe in gravi condizioni e non si teme per la sua vita. Dopo le cure del caso e un periodo di ricovero in ospedale, potrà fare ritorno a casa e riabbracciare amici e familiari che in queste ore sono in attesa di sue notizie.

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