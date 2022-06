Spagna, bimbo trovato a faccia in giù in piscina: Corey muore in ospedale, aveva 6 anni Corey Aughey è morto domenica 5 giugno al Son Espases Hospital di Palma dopo aver trascorso tre giorni in terapia intensiva a seguito di un incidente in un hotel a 4 stelle dell’isola di Maiorca.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino nordirlandese di sei anni è morto in ospedale dopo essere finito nella piscina di un hotel a Maiorca. Corey Aughey, originario di Belfast, è stato portato d'urgenza in ospedale in "condizioni critiche" dopo l'incidente avvenuto nella struttura a quattro stelle nella località di Sa Coma, giovedì scorso, dopo essere stato rianimato a bordo piscina dai soccorritori. È morto domenica pomeriggio 5 giugno al Son Espases Hospital di Palma, capitale dell'isola, dopo aver trascorso tre giorni in terapia intensiva. La Polizia nazionale spagnola ha avviato un'indagine sull'accaduto. Stando alle prime ricostruzioni Corey era al primo giorno di una vacanza in famiglia quando la tragedia ha colpito.

La tragedia di Corey

Secondo rapporti locali non confermati, i genitori di Corey lo hanno perso di vista per diversi minuti prima che fosse visto galleggiare a faccia in giù nell'acqua. I soccorritori lo hanno soccorso, eseguendo la manovra di rianimazione, prima di portarlo d'urgenza in ospedale.

Gli incidenti in piscina con vittima bambini

La morte di Corey arriva poche settimane dopo che un bambino britannico è annegato in un incidente in piscina sulla Costa Blanca. Freddie Joseph Briggs è deceduta nella piscina della casa dei suoi genitori nel villaggio di Aigues vicino a Benidorm il 25 maggio. Un dramma analogo è avvenuto anche in Italia: proprio nelle scorse ore è dichiarato morto il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni che nei giorni scorsi è stato vittima di un drammatico incidente in piscina a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Il minore si trovava in casa con la sorellina e la nonna.