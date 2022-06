Caduto in piscina, il piccolo Giuseppe è morto: i suoi organi salveranno tre persone È stato dichiarato morto il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni caduto in piscina a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Gli organi del piccolo salveranno 3 persone in lista per un trapianto.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato dichiarato morto il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni che nei giorni scorsi è stato vittima di un drammatico incidente in piscina a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Il minore si trovava in casa con la sorellina e la nonna. Forse colto da un malore, è rimasto per diversi minuti a faccia in giù in acqua. Un vicino di casa ha allertato i sanitari del 118 che sono accorsi sul posto per effettuare le manovre salvavita.

Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia e poi all'Ismett, ma nonostante tutti i tentativi dei medici non vi è stato nulla da fare. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi.

Il fegato e i reni del piccolo saranno trapiantati in Emilia Romagna e in Lombardia a tre pazienti compatibili che erano in testa alle liste d'attesa. Nel frattempo sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.

I militari dovranno ricostruire le dinamiche di quello che, con tutte le probabilità, è stato un tragico incidente. Secondo quanto ricostruito dai militari poco dopo i fatti, il bimbo era poco distante dalla nonna e dalla sorellina gemella.

Gli agenti raccoglieranno la versione dell'anziana, in casa al momento della tragedia, e dei vicini di casa intervenuti nel tentativo di prestare soccorso al bimbo di 7 anni. Nelle 24 ore precedenti un altro incidente aveva coinvolto un bambino di 4 anni a Termini Imerese. Bryan Puccio è infatti annegato a pochi metri dai genitori. Dopo l'autopsia il suo corpicino è stato restituito alla famiglia.

I genitori del minore sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. I periti consegneranno l'esito dell'esame autoptico tra 90 giorni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese e coordinate dalla procura.