Sorelline uccise negli Usa, il padre ancora ricercato: "Trovate con sacchetti in testa, morte per asfissia" Proseguono senza sosta le ricerche di Travis Decker, il 32enne accusato di aver ucciso le sue tre figlie di 9, 8 e 5 anni nei pressi di un campeggio nello Stato di Washington, negli Usa. Offerta una ricompensa di 20mila dollari. Le bimbe sono state trovate con "sacchetti di plastica in testa e i polsi legati con delle fascette". A quanto si apprende, sarebbero morte per asfissia.

A cura di Eleonora Panseri

Travis Decker, 32 anni, accusato dell'omicidio delle sue tre figlie.

Proseguono senza sosta le ricerche di Travis Decker, il 32enne accusato di aver ucciso le sue tre figlie piccole nei pressi di un campeggio nello Stato di Washington, negli Usa. Le autorità hanno affermato che l'uomo potrebbe trovarsi "in qualsiasi parte della nazione", riferiscono i quotidiani esteri.

Le tre bimbe di 9, 8 e 5 anni sono state trovate morte dopo essere uscite di casa con il papà, divorziato dalla madre, per una "visita programmata" intorno alle 17.00 (ora locale, ndr) di venerdì 30 maggio, stando a quanto è stato ricostruito dal Dipartimento di polizia di Wenatchee.

Verso le 15.00 di lunedì 2 giugno le autorità hanno rinvenuto l'auto del 32enne nei pressi del campeggio Rock Island nella contea di Chelan, e i corpi delle bambine. "Decker non è stato trovato", ha dichiarato la polizia in un comunicato stampa all'inizio di questa settimana.

Secondo quanto riporta ABC News, le tre vittime "avevano sacchetti di plastica sulla testa e i polsi legati con delle fascette". Il decesso infatti pare sia avvenuto per asfissia. Sul portellone posteriore del mezzo c'erano anche "impronte di mani sporche di sangue", riferisce ancora l'emittente citando documenti relativi al caso.

Ieri, mercoledì 4 giugno, durante una conferenza stampa lo sceriffo della contea di Chelan, Mike Morrison, ha dichiarato che le autorità stanno proseguendo le ricerche, anche dando seguito alle segnalazioni che arrivano dai social media e da tutto il Paese. "Chiaramente non era questo il risultato che volevamo. – ha detto Morrison – Speravamo di trovarlo oggi".

È stata offerta una ricompensa di 20mila dollari per qualsiasi informazione che porti all'arresto di Decker. Alle indagini stanno partecipando le autorità locali che collaborano con l'FBI, il Dipartimento per la sicurezza interna e lo U.S. Marshal's Office.

Secondo quanto riportano i media, il 32enne è allenato alla sopravvivenza in condizioni estreme, potrebbe quindi trascorrere giorni o anche settimane nella natura da solo e con pochissima attrezzatura.

"Non ci fermeremo finché non lo avremo localizzato", ha detto ancora Morrison. Decker, che è senza fissa dimora e ha vissuto nel suo veicolo o in vari motel e campeggi della zona, è attualmente ricercato per tre capi d'imputazione per omicidio di primo grado e tre capi d'imputazione per sequestro di persona di primo grado.

È un ex militare con "un addestramento approfondito", ma non è noto se sia attualmente armato. Lo sceriffo ha anche fatto un appello rivolgendosi direttamente al 32enne.

"Travis, se stai ascoltando, questa è la tua occasione per costituirti, per fare la cosa giusta. Ciò che devi fare è assumerti la responsabilità delle tue azioni. Non ci fermeremo e faremo in modo di trovarti. Sarai consegnato alla giustizia, le tue figlie se lo meritano", ha detto Morrison.

La polizia ha fatto sapere che le visite del padre alla tre bimbe erano stabilite dal tribunale ma che Decker era andato "oltre i limiti di orario". E questo ha fatto scattare l'allarme. Secondo i documenti del tribunale, il giudice aveva limitato le visite del 32enne a un fine settimana sì e uno no.

La madre delle ragazze, Whitney Decker, ha contattato la polizia venerdì presentando una denuncia, affermando che Decker era andato a prendere le figlie alle 17.00 ma che non era ancora rientrato alle 22.00. Ha dichiarato di aver tentato di chiamare più volte il suo ex marito, ma che il suo cellulare aveva la segreteria telefonica.

La donna aveva espresso preoccupazione perché il suo ex marito "non lo aveva mai fatto prima" e ha inoltre osservato che "stava attraversando alcuni problemi di salute mentale". I due erano stati sposati per 7 anni, poi avevano deciso di divorziare.

Ha anche rivelato alle autorità che verso la fine del loro matrimonio a Decker era stato diagnosticato un "disturbo borderline di personalità per il quale, a suo avviso, attualmente non assume farmaci".

Prima del ritrovamento dei corpi delle bambine, la madre aveva detto ad ABC News di essere "preoccupata" per la sicurezza delle sue figlie e di volere solo che le bambine tornassero "a casa sane e salve".

Decker è alto 1,73 metri, ha capelli neri e occhi castani. È stato visto l'ultima volta con una maglietta chiara e pantaloncini scuri, riferisce la polizia.

Il padre del 32enne sta arrivando a Washington in aereo per parlare con gli investigatori, hanno fatto sapere le autorità. Chiunque abbia informazioni su di lui o sappia dove si trovi è pregato di chiamare immediatamente il 911.