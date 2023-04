“Sono io l’uomo da scarcerare”, detenuto convince gli agenti di essere il compagno di cella ed evade Nessuno si è accorto dello scambio di persona, scoperto solo quando l’altro detenuto ha contattato gli agenti per chiedere quando sarebbe stato rilasciato. L’assurda evasione nella prigione della contea di Cowlitz, nello Stato di Washington, dove il 26enne Brian Francisco Roman è andato via anche con gli effetti personale del suo compagno di cella, che dormiva ed era ignaro di tutto.

A cura di Antonio Palma

Senza nessun travestimento o trucco particolare, ha detto semplicemente di essere il compagno di cella che doveva essere scarcerato, riuscendo così a convincere gli agenti di guardia e a uscire dalla prigione. L'assurda evasione risale a lunedì scorso quando il 26enne Brian Francisco Roman è evaso dalla prigione della contea di Cowlitz, nello Stato di Washington, in Usa, uscendo tranquillamente dalla porta principale dopo aver portato via anche gli effetti personale del suo compagno di cella, ignaro di tutto.

L'uomo, che è stato arrestato poi giovedì scorso dopo una caccia all'uomo in tutto lo Stato, infatti ha avuto diverse ore di vantaggio prima che gli agenti si accorgessero dello scambio di persona. Ad allertarli è stato lo stesso compagno di cella che poco dopo ha chiesto a che ora era prevista la sua scarcerazione visto che passava il tempo senza che nessun venisse a chiamarlo.

Probabilmente il 26enne non aveva pianificato nulla e avrebbe solo semplicemente approfittato del momento a lui favorevole. Secondo quanto ricostruito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Cowlitz, infatti, quando un agente penitenziario è andato nella cella per andare a prendere il detenuto da rilasciare ha scoperto che i tre detenuti all'interno era tutti addormentati. A questo punto ha chiamato il nome dell'uomo da rilasciare e Brian Francisco Roman è stato l'unico che si è destato dicendo che era lui.

Così la procedura di rilascio è proseguita tra moduli e vari uffici e nessuno si è accorto dello scambio di persona. I filmati delle telecamere di sorveglianza della prigione lo hanno immortalato mentre si aggira tranquillamente tra i corridoi con alcuni moduli in mano e addosso abiti dell'altro detenuto che gli stessi agenti gli avevano consegnato.

"Durante il procedimento di rilascio, Roman ha ricevuto proprietà appartenenti all'altro detenuto e ha firmato documenti falsificando il nome del detenuto. Tra le proprietà consegnate a Roman c'erano i vestiti, le chiavi e il portafoglio del detenuto vittima, contenenti documenti d'identità e carta di debito. Il personale penitenziario non si è reso conto che il detenuto sbagliato era stato rilasciato finché il detenuto vittima non li ha contattati per chiedere quando sarebbe stato rilasciato" ha ricostruito la polizia locale

Il personale della prigione ha dichiarato che lo sbaglio è stato facilitato dal fatto che Roman e l'altro detenuto hanno caratteristiche fisiche simili. Dopo giorni di ricerca , il 26enne però infine è stato arrestato ed è finito di nuovo in cella. Oltre alle accuse di droga, di cui doveva già rispondere, ora è accusato anche di evasione, falsificazione di documenti e furto di identità.