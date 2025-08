Sommergibile Titan, cosa è emerso dal rapporto finale sull’implosione: “Ignorate gravi falle nella sicurezza”

Pubblicato il rapporto finale sull’implosione del Titan, il sommergibile della OceanGate. Nell’incidente del 2023 morirono cinque persone: si erano imbarcate per un viaggio verso il relitto del Titanic. Nel report viene criticato duramente il lavoro dell’ad dell’azienda, Stockton Rush, anche lui tra le vittime, e indicato come una delle principali cause del disastro.