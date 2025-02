video suggerito

“Un suono statico, poi un rombo di tuono”: in un audio inedito il momento in cui il Titan è imploso La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha pubblicato online un audio inedito che ha catturato il momento esatto in cui il sommergibile Titan è imploso sul fondo dell’Oceano: un boato, poi il silenzio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'implosione del sottomarino Titan ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un suono statico, poi un "rombo di tuono". Dura in tutto venti secondi il nuovo, inedito audio sul Titan, il sommergibile scomparso durante una spedizione nel giugno del 2023 per esplorare il relitto del Titanic e trovato a 13mila piedi di profondità, a circa 370 miglia al largo della costa di Terranova, in Canada, dopo essere imploso.

L'incidente provocò la morte delle 5 persone a bordo: Hamish Harding, 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, il pilota della marina francese Paul-Henry Nargeolet e il Ceo di OceanGate, Stockton Rush.

La traccia audio è stata pubblicata venerdì scorso sul sito della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ed è stata catturata da un registratore acustico passivo ormeggiato a quasi 900 miglia dalla scena della tragedia: si sente chiaramente un suono statico, poi un "rombo di tuono" e infine il silenzio. Poco prima era stato inviato dall'equipaggio un ultimo messaggio: "Tutto bene qui", come ha riferito la Guardia Costiera americana, che ha specificato che "questa clip rivela la presunta firma acustica dell'implosione del sommergibile Titan".

Leggi anche Il sommergibile Titan era arrivato a meno di 500 metri dal relitto del Titanic: la prova in una mappa

Dopo circa un anno e mezzo dall'incidente, non è ancora chiaro del tutto cosa sia successo al Titan. La nave madre del Titan aveva perso la comunicazione con il sommergibile a meno di due ore dall'inizio dell'immersione, innescando una frenetica ricerca durata in totale quattro giorni prima che i detriti del relitto venissero scoperti sul fondale dell'Oceano. Di certo il veicolo è imploso istantaneamente per una "catastrofica perdita di pressione", hanno spiegato le autorità, confermando i timori degli esperti che avevano ipotizzato un cedimento strutturale dovuto alla pressione o a un malfunzionamento.