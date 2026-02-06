Si tuffa nel fiume in piena per salvare il suo cane e muore: l’ultimo disperato gesto d’amore di Carolina

La 45enne Carolina Casado è morta travolta dalle acque del fiume Turvilla a Sayalonga mentre tentava di salvare il suo cane, trascinato dalla piena. Il corpo è stato ritrovato dopo tre giorni. L’animale è sopravvissuto.

La tempesta Leonardo ha colpito duramente l’Andalusia negli ultimi giorni, portando piogge torrenziali, inondazioni e disagi diffusi. Tra le conseguenze più tragiche c’è la morte di Carolina Casado, 45 anni, di Sayalonga, scomparsa mercoledì scorso mentre cercava di salvare il suo cane caduto nel fiume Turvilla durante una passeggiata con il partner e i due animali.

Nonostante la furia delle acque, Carolina si è gettata per trarre in salvo il cane, ma la corrente impetuosa l’ha trascinata a valle. L’animale è stato recuperato vivo, mentre il corpo della donna è stato ritrovato solo venerdì mattina, a circa un chilometro di distanza dal punto in cui era scomparsa, in un’area conosciuta come La Huerta, tra canne e detriti vegetali.

Le ricerche della 45enne hanno coinvolto oltre trenta membri della Guardia Civil, unità cinofile da Madrid, squadre del soccorso alpino e subacqueo, volontari locali e droni. La conformazione ripida del terreno, il fango, la vegetazione fitta e i detriti trasportati dalla piena hanno reso le operazioni estremamente difficili.

Il subdelegato del Governo centrale a Málaga, Javier Salas, ha confermato sui social: "Pochi minuti fa, i membri del dispositivo di ricerca guidato dalla Guardia Civil a Sayalonga hanno trovato un corpo senza vita e stanno procedendo alle operazioni per l’identificazione".

Carolina, conosciuta da tutti come ‘Caro', era originaria di Torremolinos e viveva a Sayalonga da oltre dieci anni con il partner. Insegnante di yoga e titolare di un negozio online di prodotti naturali, era molto attiva sui social media.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito Torremolinos e l’intera comunità di Malaga. Il sindaco, Margarita del Cid, ha espresso il cordoglio della città sui social, unendosi al dolore della famiglia e degli amici. Il gesto estremo di Carolina, che ha perso la vita per proteggere il suo cane, rimane un simbolo di coraggio e amore incondizionato.

La tragedia personale si inserisce in un contesto più ampio di emergenza climatica. La tempesta Leonardo ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Andalusia, e le autorità continuano a monitorare la situazione mentre la penisola iberica si prepara alla nuova perturbazione Marta, destinata a colpire territori già duramente provati dal maltempo e dal dissesto idrogeologico.